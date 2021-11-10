Полицейский догнал и остановил фуру с мертвым водителем

Старший оперуполномоченный угрозыска Александр Шехирев, до этого служивший инспектором ДПС, обратил внимание на автопоезд, который сначала остановился на вершине холма, а затем начал медленно скатываться со склона. Когда кабина тягача поравнялась со стражем правопорядка, тот заметил, что за рулем… никого нет.

Быстро сориентировавшись, майор Шехирев отправил одну машину вперед, чтобы та останавливала весь встречный транспорт. Второй полицейский автомобиль обогнал большегруз, после чего старший оперуполномоченный вскарабкался на подножку едущей (!) фуры, открыл дверь и залез в кабину.

Как потом будет рассказывать герой-полицейский, на сиденье лежал пожилой водитель фуры. В итоге, полицейский аккуратно остановил автопоезд на обочине, после чего попытался оказать первую помощь дальнобойщику. Увы, но тот уже был мертв, что подтвердила приехавшая скорая помощь.

Кстати, еще один свежий пример хорошей работы МВД — история из Новосибирска, где горожанину вернули Toyota Camry, угнанную 15 лет назад! Притом для этого на помощь пришлось призвать японский офис компании Toyota.