Будьте осторожны: обязательный техосмотр еще не отменили

Предыстория отмены неординарна. Первым за это дело высказался 17 июля 2021 года начальник ГИБДД РФ генерал-лейтенант М. Черников. Его слова отнесли к частному мнению, не придав значения. Но главный гаишник объявил, что «министерствам и ведомствам уже предложено подготовить соответствующие изменения в законы страны». Тем самым подняв предложение на государственный уровень. Ясность не наступала долго и не было понятно, чем закончился выход в верхние эшелоны.

Но 18 августа 2021 года отмену техосмотра поддержало МВД. А перед осенними выборами в Госдуму к вопросу внезапно присоединилось правительство, 13 сентября одобрившее отмену, а затем и лично премьер-министр Мишустин, поддержавший избавление от техосмотра и рекомендовавший направить готовый законопроект в Думу, чтобы новые депутаты кивнули головой на первом же заседании.

Почуяв благоприятную конъюнктуру, свой законопроект стремительно написала партия «Справедливая Россия», приревновавшая, что такая выигрышная затея отдана в работу «Единой России». Разницы между законопроектами почти нет, но у эсеров чуть больше поблажек: например, техосмотр не нужен еще и при перерегистрации.