Будьте осторожны: обязательный техосмотр еще не отменили

Предыстория отмены неординарна. Первым за это дело высказался 17 июля 2021 года начальник ГИБДД РФ генерал-лейтенант М. Черников. Его слова отнесли к частному мнению, не придав значения. Но главный гаишник объявил, что «министерствам и ведомствам уже предложено подготовить соответствующие изменения в законы страны». Тем самым подняв предложение на государственный уровень. Ясность не наступала долго и не было понятно, чем закончился выход в верхние эшелоны.
Но 18 августа 2021 года отмену техосмотра поддержало МВД. А перед осенними выборами в Госдуму к вопросу внезапно присоединилось правительство, 13 сентября одобрившее отмену, а затем и лично премьер-министр Мишустин, поддержавший избавление от техосмотра и рекомендовавший направить готовый законопроект в Думу, чтобы новые депутаты кивнули головой на первом же заседании.
Почуяв благоприятную конъюнктуру, свой законопроект стремительно написала партия «Справедливая Россия», приревновавшая, что такая выигрышная затея отдана в работу «Единой России». Разницы между законопроектами почти нет, но у эсеров чуть больше поблажек: например, техосмотр не нужен еще и при перерегистрации.
Поддерживаете ли вы инициативу главы ГИБДД генерала Михаила Черникова сделать техосмотр добровольным?
- Да, поддерживаю.80%
- Нет, не поддерживаю.12%
- Мне все равно: лобби операторов техосмотра не допустит отмены обязательного ТО.8%
Это разумное предложение, поскольку водители, запуганные этой процедурой могут вернуться к советскому опыту, когда половина сделок оставалась вне постановки на учет, ограничиваясь так называемой продажей по доверенности.
И вот на пленарном заседании 9 ноября 2021 года оба законопроекта пошли на голосование. Проект «Единой России» поддержали все, кто отыскался в зале. За намерения «Справедливой России» голосов случилось в четыре раза меньше. Почему-то зал обезлюдел и в голосовании приняли участие лишь 98 человек, хотя за проект «ЕР» нашлось 403 отважных.
Первое чтение и восхитительные результаты голосования не означают безоговорочной отмены техосмотра. Теперь по регламенту законопроект на месяц отправляется на обсуждение, доработку и внесение поправок и предстанет перед депутатами 8 декабря 2021. После чего документ еще будут рассматривать сенаторы и Президент РФ.
По итогам первого чтения от государственного технического осмотра планируется освободить владельцев личных автомобилей и мотоциклов. Взяткоемкое обязательство мучиться техосмотром оставлено для грузовиков, автобусов, такси, то есть для тех, кто возит живые и мертвые грузы, а еще почему-то для юридических лиц. А нам с вами техосмотр предписано проходить при перепродаже немолодых авто старше четырех лет, а также в случае свапа — внесения изменений в конструкцию или замены двигателя.
Объясняя, почему мы все же можем жить без ГТО, авторы законопроекта объяснили, что, во-первых, в соответствии с п. 2.3.1. ПДД и безо всякого техосмотра водитель обязан «перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства», а во-вторых, подписанная СССР Венская конвенция о дорожном движении предусматривает обязательный техосмотр только для автобусов и грузовиков с максимальной массой свыше 3,5 т, а также прицепов к ним.
Но поскольку минимум до 8 декабря техосмотр не отменен, в силе остается ст. 12.1 КоАП, согласно которой полагается штраф от 500 до 800 рублей, а в случае повтора (12.1. п.1.1 КоАП) — лишение права управления на срок от одного до трех месяцев или 5000 рублей штрафа.