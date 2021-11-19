Зачем хитрые дальнобойщики устанавливают таблички с именем под лобовое стекло

Многие водители фур замечены в украшении своих тягачей всяческим «тюнингом», какими-то полезными аксессуарами, картинками полуголых женщин и тому подобным. Однако вне зависимости от склонности к подобному оснащению машины, очень часто под лобовым стеклом тягачей можно увидеть табличку, на которой написано имя.

Первое объяснение наличия таких «аксессуаров», которое приходит в голову стороннему наблюдателю, банально. Выставляя такую табличку на всеобщее обозрение, водитель большегруза, видимо, хочет таким образом заявить о себе всему миру. Зачем организовывать подобное оповещение?

Существует версия, что таким образом дальнобойщик представляется коллегам по ремеслу, оказавшимся вместе с ним на одной дороге. Известно, что водители фур общаются между собой по с помощью CB-радиостанций, установленных в их кабинах. Увидев имя соратника под «лобовухой» его тягача, его собрат по баранке из другой машины сможет по радиосвязи обратиться к нему персонально. Мол, удобно и упрощает общение.