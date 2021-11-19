Зачем хитрые дальнобойщики устанавливают таблички с именем под лобовое стекло

Многие водители фур замечены в украшении своих тягачей всяческим «тюнингом», какими-то полезными аксессуарами, картинками полуголых женщин и тому подобным. Однако вне зависимости от склонности к подобному оснащению машины, очень часто под лобовым стеклом тягачей можно увидеть табличку, на которой написано имя.
Первое объяснение наличия таких «аксессуаров», которое приходит в голову стороннему наблюдателю, банально. Выставляя такую табличку на всеобщее обозрение, водитель большегруза, видимо, хочет таким образом заявить о себе всему миру. Зачем организовывать подобное оповещение?
Существует версия, что таким образом дальнобойщик представляется коллегам по ремеслу, оказавшимся вместе с ним на одной дороге. Известно, что водители фур общаются между собой по с помощью CB-радиостанций, установленных в их кабинах. Увидев имя соратника под «лобовухой» его тягача, его собрат по баранке из другой машины сможет по радиосвязи обратиться к нему персонально. Мол, удобно и упрощает общение.
Существует еще одна версия массового распространения плакатиков с именами. Согласно ей, такая табличка делается четко в размер государственного номерного знака авто. Дело в том, что некоторые водители уверены: будучи установлена под лобовым стеклом, она сбивает с толку камеры автоматической фиксации. Те, якобы, пытаются считывать не настоящий госномер, а именную табличку. И в результате тягач-нарушитель остается неопознанным. Понятно, что не за превышение скорости, а, например, за неоплату проезда по трассе. Версия выглядит, разумеется, достаточно бредово, но, тем не менее, существует.
На самом же деле, самые ушлые дальнобойщики ставят таблички под лобовое исключительно в целях безопасности. Только не ней пишут не свое имя, а произвольно выбранное. Дело в том, что во время ночевок в машинах на неохраняемых стоянках водитель фуры рискует стать жертвой бандитов. Которые зачастую маскируются под знакомых, в попытке выманить шофера из кабины тягача. И когда злоумышленник из ночной темноты зовет водилу по имени с таблички, тот сразу понимает, что за дверью его, скорее всего, подстерегает бандит, а не подошедший по делу знакомый.