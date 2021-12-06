Как выглядит целое кладбище «Гелендвагенов»

Кладбище «Геликов» нашел автомобильный сталкер IMSTOKZE, которому, чтобы разглядеть брошенные Mercedes-Benz G-класса, пришлось выезжать затемно и осматривать брошенные авто при свете походного фонаря.

Любопытно, что часть машин выглядит довольно пристойно — им не хватает лишь некоторого декора. Другие же экземпляры из полузаброшенной коллекции совершенно «мертвые» — им, пожалуй, пришло время отправиться на переплавку…

Тем не менее, все «Гелендвагены» продолжают стоять под открытым небом, а компанию им составляет редкий Mercedes-Benz W114 по прозвищу «Плакса» — такие марка из Штутгарта делала на протяжении 1968—1976 годов.

Кстати, в лесном массиве Клинцовского района Брянской области недавно обнаружилось «стойбище» старых военных грузовиков ЗиЛ — моделей 157 и 131. Печально, но автомобили, некогда служившие верой и правдой своей стране, вынуждены доживать век под открытым небом.

Вдобавок по Сети разлетелись фотографии, на которых видно огромное поле, плотно заставленное хетчбэками Lifan. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, откуда вообще взялись эти леденящие душу каждого автовладельца снимки.