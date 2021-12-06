В Туле продали 15-летний BMW X5 за 48 000 000 рублей

Победителем оказалась тульская фирма «Алора», выложившая за немолодой SUV абсолютно рекордные 47 922 600 «целковых». При этом совершенно очевидно, что покупателя привлекла вовсе не машина, а ее «жестянки» — А 571 МР 97.

На всякий случай уточним, что номера серии АМР, как правило, встречается на транспорте силовых структур (МВД, ФСО, ФСБ и тому подобных), руководителей субъектов, а также — на автомобилях Совета Федерации и Управделами Президента.

Долгое время номер А 571 МР 97 был закреплен за сенатором Совфеда от Тульской области. Но как и почему столь редкий экземпляр сейчас вдруг оказался выставлен на открытые торги, остается загадкой…

И продолжая тему регистрационных знаков. Портал «АвтоВзгляд» обнаружил самую настоящую «дырку» в законодательстве, позволяющую спокойно пользоваться автомобилем без государственных регистрационных знаков, не опасаясь претензий со стороны ГИБДД.