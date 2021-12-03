Без бензина и солярки: Группа ГАЗ начнет выпуск новых ДВС

На самом деле, городской автобус на топливных элементах стоит чрезвычайно дорого. Если условный автобус, потребляющий дизельное или газовое топливо, обойдется в 1₽, то электробус — уже в 3 рубля, а водоробус — в 9. По данным портала «АвтоВзгляд», актуальная стоимость водоробуса составляет около 100 000 000 рублей: то есть вместо девяти метановых или трех электрических машин перевозчику удастся купить только одну водородную.

При этом, как рассказал нам президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин, Н2 — это действительно экологично и экономично, но вместо топливных ячеек водород надо «сжигать» в… традиционных ДВС. Сейчас компания уже работает над созданием первого двигателя внутреннего сгорания, работающего на этом двухатомном газе. По предварительным расчетам господина Сорокина, готовый автобус окажется всего на 20% дороже привычного дизельного аналога.

Запустить массовое производство газопоршневого двигателя, работающего на водородном топливе, компаня сможет примерно через 2,5 года. Об сообщил генеральный директор подразделения «Силовые агрегаты» все той же «Группы ГАЗ» Константин Рухани (этот человек, на секундочку, разработал и запустил «Газель NN»).

— Уверены, что в настоящий момент, если мы придем к стратегии применения газопоршневого двигателя, работающего на водороде, то можем получить транспортное средство на 30—40% дороже, чем нынешние. Двигатель будет менее требователен к чистоте водородного топлива, — приводит слова инженера ТАСС.

Важное уточнение. В чистом виде Н2 не встречается, а чтобы водород получить, нужно затратить определенную энергию, а главное — понять, из чего проще и выгоднее получать легкий газ. Наиболее дешевый водород вырабатывается методом паровой конверсии метана. Что это такое, подробно рассказывает портал «АвтоВзгляд».