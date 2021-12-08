Где и как часто россияне занимаются сексом в автомобиле

Столь неординарное автомобильное исследование инициировал «Дром», опросивший 15 000 автомобилистов. Согласно результатам, каждый десятый участник опроса не имел опыта занятий сексом в автомобиле. Но, как уже было сказано, подавляющее большинство от подобных шалостей не отказывалось. Причем 73% респондентов хотя бы раз, но «делали это» в машине.

Больше всего таких любовников в Приамурье, Хакасии и Тюменской области, а меньше всего — в Саратовской, Нижегородской и Воронежской областях. Между тем, жители двух столиц в среднем реже, чем в других регионах отдаются друг другу в салоне авто. Об этом не постеснялись сказать 60% опрошенных. Вероятно, проблема в отсутствии укромных уголков, где можно было бы спокойно заняться любовью. Ведь в мегаполисе и без того машину-то поставить негде, и единственный секс, который возникает у автолюбителей, так это с властями.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» составил свой ТОП-5 самых неудобных для секса автомобилей. И смеем заверим, модели вас эти откровенно удивят. Или расстроят. Впрочем, судите сами: подробнее — здесь.