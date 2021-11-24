Взгляд из засады: тест новейшего видеорегистратора Silverstone F1 Integral 2.0

Крупный видеорегистратор с монитором, который висит рядом с салонным зеркалом заднего вида и правда не всегда удобен. Он громоздкий, что сужает обзор, и очень заметный для посторонних глаз. То есть прибор надо всегда забирать с собой, особенно на ночь, иначе мелкие воришки разобьют окно и украдут устройство. К тому же, и замена стекла влетит в копеечку.

Поэтому гораздо выигрышнее видится приобретение гаджета для скрытой установки. Например, такого как Silverstone F1 Integral 2.0. Этот видеорегистратор тольк-только появился на рынке, и портал «АвтоВзгляд» взял его на ходовые испытания.

Самое «вкусное» в «Интеграле 2.0» то, что в комплекте идут две компактные широкоугольные камеры с углом обзора 140 градусов каждая. Их ставят под переднее и заднее стекла. Таким образом, можно получить максимально подробную картинку дорожной ситуации. А сами камеры очень маленькие и не видны с улицы. Это большой плюс, потому что их не надо, как уже было сказано, каждый раз снимать со стекол и прятать.