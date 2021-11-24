Взгляд из засады: тест новейшего видеорегистратора Silverstone F1 Integral 2.0

Крупный видеорегистратор с монитором, который висит рядом с салонным зеркалом заднего вида и правда не всегда удобен. Он громоздкий, что сужает обзор, и очень заметный для посторонних глаз. То есть прибор надо всегда забирать с собой, особенно на ночь, иначе мелкие воришки разобьют окно и украдут устройство. К тому же, и замена стекла влетит в копеечку.
Поэтому гораздо выигрышнее видится приобретение гаджета для скрытой установки. Например, такого как Silverstone F1 Integral 2.0. Этот видеорегистратор тольк-только появился на рынке, и портал «АвтоВзгляд» взял его на ходовые испытания.
Самое «вкусное» в «Интеграле 2.0» то, что в комплекте идут две компактные широкоугольные камеры с углом обзора 140 градусов каждая. Их ставят под переднее и заднее стекла. Таким образом, можно получить максимально подробную картинку дорожной ситуации. А сами камеры очень маленькие и не видны с улицы. Это большой плюс, потому что их не надо, как уже было сказано, каждый раз снимать со стекол и прятать.
Кстати, каждая камера снабжена многослойной линзой, позволяющей записывать видео с качеством FullHD 1080p при 30 кадрах в секунду. Так появляется возможность разглядеть госномера, а также иные важные детали на кузове других участников движения. Причем сделать это, как днем, так и ночью. Да, согласитесь: большой плюс, потому как при разборе аварии даже мелочь может склонить чашу весов на сторону водителя и доказать его невиновность.
Что касается записи, то она идет с двух камер одновременно, а длительность зависит от объема карты памяти. Подойдут карты от 8 до 64 Гб с классом записи UHS-1.
Несомненное достоинство Integral 2.0 еще и в том, что девайс состоит из шести отдельных элементов, и каждый можно поставить в том месте, где хочется. Если подробнее, то основоной блок, к примеру, легко скрыть от злого глаза, установив его в перчаточном ящике или в нижней части передней панели.
Компактный блок управления легко прикрепить под рулевую колонку с помощью наклеек, которые входят в комплект поставки. Это обеспечит быстрое управление видеорегистратором. Можно моментально сделать фото, заблокировать или возобновить видеозапись, а также включить Wi-Fi.
Кроме этого, у устройства есть выносной GPS-модуль для лучшего геопозиционирования. С его помощью можно отследить траекторию движения машины, и это тоже будет важным аргументом при разборе ДТП, особенно, если дело дойдет до суд. Модуль нужно расположить так, чтобы избежать различных помех. Идеально подойдет задняя часть автомобиля, например, район стойки. А микрофон, дабы улучшить качество записи, поставить в районе крыши.
Важной особенностью видеорегистратора является и то, что он снабжен G-сенсором, то есть датчиком удара. Он защитит важные моменты видео, скажем, момент аварии или резкие маневры, от циклической перезаписи. Причем если столкновение произойдет на парковке, в записи этот момент тоже отразится.
Если посмотреть на комплект поставки, то можно увидеть, что никаких экранов у Integral 2.0 нет! Странно? Отнюдь! А он и не нужен, поэтому что для управления видеорегистратором требуется только смартфон. Скачиваем на него бесплатное приложение CityScan F1, активируем Wi-Fi и «дружим» оба наши гаджета. Все! Функционал устройства теперь всегда под рукой, что очень удобно.
В конце заметим, что во всей этой бочке меда есть малюсенькая ложка дегдя. Дело в том, что процесс установки устройства довольно сложен. Ведь он скрытый. Значит, провода нужно тянуть под обшивкой салона, а чтобы подключить питание видеорегистратора, требуются знания по электрике. Поэтому, если вы не обладаете нужными компетенциями, инсталляцию «хитрого» гаджета лучше доверить сервисменам.
А что же цены? За Silverstone F1 Integral 2.0 просят 7990 рублей. Это цена спокойствия и уверенности в своей правоте. По нынешним временам эти благодетели ценятся гораздо дороже, не так ли?