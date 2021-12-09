Как выглядели модели машин, которыми играли в царской семье

Как отмечают организаторы аукциона, механические игрушки немецкого и французского изготовления в 1900-е годы были популярны у детей в великокняжеских и царской семье.

Сегодня на антикварном рынке такие вещи встречаются весьма редко, так как большинство из них ломалось во время детских игр, а, например, игрушки и вещи царских детей в начале 1930-х годов были распределены из музейных фондов по детским домам и приютам.

Первый лот коллекционного уровня — большой лимузин с часовым механизмом. Машинку сделала немецкая компания Georges Carette & Co в 1900-е годы. Все игрушки, выпущенные под маркой Carette, высоко ценятся за свое качество, а стартовая цена конкретного лота — 30 000 рублей.