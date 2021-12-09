Как выглядели модели машин, которыми играли в царской семье

Как отмечают организаторы аукциона, механические игрушки немецкого и французского изготовления в 1900-е годы были популярны у детей в великокняжеских и царской семье.
Сегодня на антикварном рынке такие вещи встречаются весьма редко, так как большинство из них ломалось во время детских игр, а, например, игрушки и вещи царских детей в начале 1930-х годов были распределены из музейных фондов по детским домам и приютам.
Первый лот коллекционного уровня — большой лимузин с часовым механизмом. Машинку сделала немецкая компания Georges Carette & Co в 1900-е годы. Все игрушки, выпущенные под маркой Carette, высоко ценятся за свое качество, а стартовая цена конкретного лота — 30 000 рублей.
Еще один игрушечный автомобиль этой же фирмы — открытый лимузин с часовым механизмом. Стартовая цена — те же 30 000 рублей.
Коллекционный двухэтажный автобус с часовым механизмом также произведен в Нюрнберге в начале 20 века, но уже фирмой «Братья Бинг». К началу 20 века «Бинг» была крупнейшей игрушечной компанией в мире, а фабрика в Нюрнберге была самой большой фабрикой игрушек в мире. Стартовая цена «буса» — 60 000.
Редчайшая игрушка польского происхождения — бесколейный металлический паровоз с часовым механизмом, с прицепом для угля и 5 пассажирскими вагонами. Произведён в 1930-е годы. На аукцион выставлен по стартовой цене 90 000.
Еще одна польская игрушка, представляющая коллекционную ценность — автобус фирмы Minerwa, 1930-е годы. За него планируют выручить минимум 10 000 «целковых».