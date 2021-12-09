Как выглядели модели машин, которыми играли в царской семье

Фото: «Литфонд».
В аукционном доме «Литфонд» пройдут торги, на которых будут представлены лоты, охватывающие разные исторические периоды императорской России. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», среди редких лотов аукциона значатся детские игрушки коллекционного уровня.
Алексей Кованов

Как отмечают организаторы аукциона, механические игрушки немецкого и французского изготовления в 1900-е годы были популярны у детей в великокняжеских и царской семье.

Сегодня на антикварном рынке такие вещи встречаются весьма редко, так как большинство из них ломалось во время детских игр, а, например, игрушки и вещи царских детей в начале 1930-х годов были распределены из музейных фондов по детским домам и приютам.

Первый лот коллекционного уровня — большой лимузин с часовым механизмом. Машинку сделала немецкая компания Georges Carette & Co в 1900-е годы. Все игрушки, выпущенные под маркой Carette, высоко ценятся за свое качество, а стартовая цена конкретного лота — 30 000 рублей.

Двухэтажный автобус.
Фото: «Литфонд».

Еще один игрушечный автомобиль этой же фирмы — открытый лимузин с часовым механизмом. Стартовая цена — те же 30 000 рублей.

Коллекционный двухэтажный автобус с часовым механизмом также произведен в Нюрнберге в начале 20 века, но уже фирмой «Братья Бинг». К началу 20 века «Бинг» была крупнейшей игрушечной компанией в мире, а фабрика в Нюрнберге была самой большой фабрикой игрушек в мире. Стартовая цена «буса» — 60 000.

Редчайшая игрушка польского происхождения — бесколейный металлический паровоз с часовым механизмом, с прицепом для угля и 5 пассажирскими вагонами. Произведён в 1930-е годы. На аукцион выставлен по стартовой цене 90 000.

Еще одна польская игрушка, представляющая коллекционную ценность — автобус фирмы Minerwa, 1930-е годы. За него планируют выручить минимум 10 000 «целковых».

олдтаймеры, ретромобили, мужские игрушки
9 декабря 2021
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