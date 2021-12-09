«Ока» нового поколения будет большой и пятидверной

Как пишут «Ведомости», в инновационном центре «Сколково» для инвесторов прошла презентация проекта «Кама». Представленная версия электрокара имеет длину 4,4 метра, а в движение приводится 150-сильным мотором. Заявленная «дальнобойность» на одной зарядке — до 450 километров.

Добавим, что прошлогодний трехдверный прототип «Кама-1» отличался более скромными характеристиками. Он был на целый метр короче, а мощность электродвигателя составляла 109 сил. При этом запас хода не превышал 250 километров.

Как отмечает издание, в новой версии возможно использование отдельных элементов конструкции от «Камы-1», однако, по большому счету, компактный городской электромобиль придется спроектировать заново.

И еще. К проекту привлекли частных инвесторов, включая Рубена Варданяна: «Я присоединился к консорциуму инвесторов, поверил в этот проект и поддержал ребят на этапе идеи. Считаю, что его ждет большое будущее», — цитирует газета российского миллиардера.