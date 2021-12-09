На базе LADA Niva будут выпускать «фуры»

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», в Тольятти появилась группа энтузиастов, что базируются на «Центральной СТО». Участники команды создают необычные (но при этом — нужные рынку) спецверсии вазовских машин. Так, именно этот коллектив недавно сделал из полурамного грузовичка ВИС полноценную «воровайку», установив ручной гидравлический кран.

Свежий проект PVR-235710 — седельный тягач на базе модели ВИС-2346, который представляет собой полурамную грузовую версию «Нивы». Исходный ВИС получил 100-сильный 1,8-литровый двигатель, доработанную трансмиссию, самоблокирующиеся межколесные дифференциалы, а главное — его колесная база увеличена до 3650 против стандартных 2850 мм.