На базе LADA Niva будут выпускать «фуры»

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», в Тольятти появилась группа энтузиастов, что базируются на «Центральной СТО». Участники команды создают необычные (но при этом — нужные рынку) спецверсии вазовских машин. Так, именно этот коллектив недавно сделал из полурамного грузовичка ВИС полноценную «воровайку», установив ручной гидравлический кран.
Свежий проект PVR-235710 — седельный тягач на базе модели ВИС-2346, который представляет собой полурамную грузовую версию «Нивы». Исходный ВИС получил 100-сильный 1,8-литровый двигатель, доработанную трансмиссию, самоблокирующиеся межколесные дифференциалы, а главное — его колесная база увеличена до 3650 против стандартных 2850 мм.
Также новинке досталась рычажная задняя подвеска на пневматических подушках, что позволяет машине «приподниматься» или «приседать». Правда, авторам столь необычной концепции еще только предстоит узаконить весь объем переделок. Но как только это будет сделано, в мелкую серию пойдут около 30 версий необычной «Нивы».
Так, одним из вариантов станет грузовичок… с бортовой платформой длиной 3,1 метра! Для сравнения, таким же кузовом располагает короткобазная «Газель». Но тольяттинская разработка будет более компактной и проходимой. А вот цену мы узнаем только через несколько месяцев — после прохождения обязательной сертификации.