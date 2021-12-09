Власти не могут, да и не хотят умерить жадность торговцев бензином

А ведь год назад вице-премьер Александр Новак пообещал Президенту РФ Владимиру Путину строго следить за тем, чтобы цены на бензин не росли быстрее инфляции. Позже чиновник федерального уровня неоднократно подтверждал, что его позиция по этому вопросу остается неизменной… Но, как гласит цитата из бородатого анекдота, «никому нельзя верить — даже себе».

При этом нефтяники специально продавили создание «механизма взаимных компенсаций» (или, проще говоря, «демпфера»), чтобы при высоких мировых ценах на топливо государство компенсировало нефтяным компаниям разницу цен с экспортным паритетом. В теории при низких мировых ценах выплаты получает бюджет, вот только «старожилы такого не припомнят».

— В этом году государство выплатило нефтяным компаниям 469 млрд. рублей в рамках демпферного механизма, который якобы позволяет удерживать цены. А на практике вышло, что граждане и бизнес дважды заплатили олигархам — и как покупатели дорожающего топлива, и как налогоплательщики, которые формируют бюджет, — заявил порталу «АвтоВзгляд» председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Глава справедлироссов подчеркнул, что существующий механизм демпфера больше напоминает «игру в рулетку, где можно выиграть, а потом все спустить — смотря куда шарик ляжет». В будущем году нефтяники должны получить из казны свыше 252 млрд. рублей, а значит они снова выиграют, а цены на бензин продолжат свой рост…

При этом ежегодное повышение цен на бензин обязано не только инфляции, но и акцизу на топливо, который перманентно растет. Может, стоит на время заморозить последний? Но нет: вскоре «горючка» ожидаемо подорожает вновь. Портал «АвтоВзгляд» подсчитал, насколько в цене потяжелел бензин на российских АЗС за последние 15 лет. И динамика, надо признать, оказалась ужасающей.