Закручивают гайки: каких неприятных законов ждать водителям в 2022 году

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Наступивший год обещает водителям, много сюрпризов. Это и россыпь долгожданных автомобильных новинок, и ряд законодательных инициатив. Но последние, увы, ничего хорошего моторизованным гражданам не сулят. Подробнее во всех нововведениях, которые сделают жизни миллионов россиян еще сложнее, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Портал «АвтоВзгляд»

Почти шесть лет назад — летом 2016-го — в России вступил в силу запрет на так называемое опасное вождение. Под ним понимается неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, приводящих к аварийной ситуации на дороге: внезапные перестроения, резкие торможения и прочие водительские «выкрутасы», настораживающие других участников дорожного движения.

Да, запрет то в силу вступил, но никакого наказания до сих пор предусмотрено не было. А теперь оно будет — проект нового КоАП, который должны принять в 2022-ом, предусматривает штраф в размере 3000 рублей за опасное вождение. Причем, что интересно, наказывать водителей за дерзкие маневры начнут посредством камер фото- и видеофиксации. Можете себе представить, скольким автомобилистам придется доказывать свою невиновность…

Впрочем, штраф за опасное вождение — далеко не единственная и уж точно не самая жуткая инициатива наступившего года. Как вам понравится, например, наказание в 40 000 рублей и лишение «прав» за игнорирование требования сотрудника ГИБДД остановиться? Или принудительное пересаживание на общественный транспорт из-за грязных регистрационных знаков? А снижение нештрафуемого порога скорости и допустимого уровня промилле?

Обо всех этих и других новых крайне неприятных законах для водителей — в свежем выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд». Послушать его можно, пройдя по этой ссылке.

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5 января 2022
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