Закручивают гайки: каких неприятных законов ждать водителям в 2022 году

Почти шесть лет назад — летом 2016-го — в России вступил в силу запрет на так называемое опасное вождение. Под ним понимается неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, приводящих к аварийной ситуации на дороге: внезапные перестроения, резкие торможения и прочие водительские «выкрутасы», настораживающие других участников дорожного движения.

Да, запрет то в силу вступил, но никакого наказания до сих пор предусмотрено не было. А теперь оно будет — проект нового КоАП, который должны принять в 2022-ом, предусматривает штраф в размере 3000 рублей за опасное вождение. Причем, что интересно, наказывать водителей за дерзкие маневры начнут посредством камер фото- и видеофиксации. Можете себе представить, скольким автомобилистам придется доказывать свою невиновность…

Впрочем, штраф за опасное вождение — далеко не единственная и уж точно не самая жуткая инициатива наступившего года. Как вам понравится, например, наказание в 40 000 рублей и лишение «прав» за игнорирование требования сотрудника ГИБДД остановиться? Или принудительное пересаживание на общественный транспорт из-за грязных регистрационных знаков? А снижение нештрафуемого порога скорости и допустимого уровня промилле?

Обо всех этих и других новых крайне неприятных законах для водителей — в свежем выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд». Послушать его можно, пройдя по этой ссылке.