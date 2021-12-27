«Холодастер»: все плюсы и минусы Renault Duster при эксплуатации зимой

Начнем с того, что сам по себе форм-фактор кроссовера позволяет говорить о том, что к зиме такая машина приспособлена заведомо лучше, чем любая обычная легковушка. Приличный дорожный просвет и умеренные свесы дают принципиально иную степень свободы при форсировании снежных преград: на кроссовере гораздо проще парковаться бампером в сугроб, а запас по клиренсу сулит более широкие возможности для маневра в глубоком снегу. А если принять во внимание тот факт, что многие кроссоверы оснащаются полным приводом, то становится ясно, что пережить зиму за рулём такой машины проще.
Впрочем, этот довод актуален для большинства автомобилей подобного формата, просто у Дастера и внедорожная геометрия получше, чем «в среднем по больнице», и полный привод есть почти у всех машин — согласно статистике, 96% всех проданных Дастеров имеют привод на все колeса. Правда, стоит взять на заметку, что «француз» склонен терять заглушки в переднем бампере, у которых не очень надёжные крепления, так что тыкать его мордой в сугроб следует с осторожностью
Определенно заслуживают внимания и так называемые «теплые опции» — ну то есть подогревы всего, чего только можно. В базовой комплектации Duster может порадовать разве что обогревом наружных зеркал, однако уже начиная со второй комплектации в перечне оборудования появляется подогрев передних сидений, а за доплату можно получить электробогрев лобового стекла вкупе с форсунками омывателя, который включается отдельно от принудительного обдува. Жаль, что остальные «теплые опции» доступны только в более богатых комплектациях.
Но главное — они все-таки существуют! Есть и обогреваемый по всей окружности обода руль, и подогрев заднего дивана. Правда, последний неполноценен: тепло идет только в подушку, а спинка обесточена. Зато можно выбирать температуру прогрева: он здесь двухступенчатый. Спереди, к слову, тоже. Обтянутые тканью кресла нагреваются очень быстро, причем жарят так, что даже на первом уровне интенсивности выходит жарковато. По сути это выбор между степенями прожарки Well Done и Medium Well. Пожалуй, стало бы лучше, если бы вместо последней была Medium Well.
А вот обтянутый кожей руль греется не слишком быстро. И выбора интенсивности у него нет. Зато он и не перегревается: можно весь день кататься с подогретой баранкой, не испытывая дискомфорта. Кстати говоря, сложно спорить с утверждением, что именно обогрев руля вывел зимний комфорт современных автомобилей на качественно иной уровень. Великая вещь!
На заснеженной трассе у Дастера, как у и любой другой машины, весь задок закидывает снегом, вследствие чего начинают сбоить датчики парктроника. И камера заднего вида в такой ситуации тоже пасует, хотя будь у нее омыватель, толку от нее было бы больше. Остается только порадоваться наличию исправно работающего стеклоочистителя, которого так не хватает более дорогой Аркане!
Современные турбомоторы небольшого рабочего объема, будучи достаточно эффективными, не очень охотно выходят на рабочую температуру при низких температурах — впрочем, и к дизелям это в полной мере относится. А пока автомобиль не нагреет себя любимого, он и с обитателями салона будет весьма неохотно делиться теплом.
На дорогих машинах в качестве опции доступен автономный подогреватель, который прекрасно решает эту проблему. Его можно установить и на Duster в качестве дополнительного оборудования, но это, скорее всего, влетит в копеечку. Да и не особо ему это нужно хотя бы потому, что кроссовер с моторами 1.3 TCe (150 л. с.) и 1.5 dCi (109 л. с.) оборудован термоэлектрическим нагревателем (ТЭН), который сразу же начинает гнать тёплый воздух в салон. Его стали ставить еще на старый Дастер, и новой машине он тоже пришелся в пору.
Система дистанционного запуска Renault Start тоже не новинка для французских машин. Она дает возможность завести двигатель, не выходя из дома — надо только, чтобы автомобиль находился в зоне действия ключа. Работает система просто: надо нажать на кнопку блокировки центрального замка (та, что с замочком) и сразу после этого пару секунд удерживать кнопку запуска (закругленная стрелка с надписью 2s). Моргнув аварийкой, машина подтвердит срабатывание. При этом начнет работать и обогрев лобового стекла. Кстати, оборудованные топовой мультимедийкой Дастеры позволяют запрограммировать до пяти запусков продолжительностью по 10 минут — это может быть полезным в очень холодную ночь.
В общем, к русской зиме Renault Duster приспособлен весьма неплохо — особенно если речь идет о машине в богатой комплектации. И очень жаль, что владельцы дизельных модификаций оказались почему-то ущемлены в правах: для таких машин дистанционный запуск и электрообогрев лобового стекла не заказать ни за какие деньги. Ну что за дискриминация такая!