«Холодастер»: все плюсы и минусы Renault Duster при эксплуатации зимой

Определенно заслуживают внимания и так называемые «теплые опции» — ну то есть подогревы всего, чего только можно. В базовой комплектации Duster может порадовать разве что обогревом наружных зеркал, однако уже начиная со второй комплектации в перечне оборудования появляется подогрев передних сидений, а за доплату можно получить электробогрев лобового стекла вкупе с форсунками омывателя, который включается отдельно от принудительного обдува. Жаль, что остальные «теплые опции» доступны только в более богатых комплектациях.

Но главное — они все-таки существуют! Есть и обогреваемый по всей окружности обода руль, и подогрев заднего дивана. Правда, последний неполноценен: тепло идет только в подушку, а спинка обесточена. Зато можно выбирать температуру прогрева: он здесь двухступенчатый. Спереди, к слову, тоже. Обтянутые тканью кресла нагреваются очень быстро, причем жарят так, что даже на первом уровне интенсивности выходит жарковато. По сути это выбор между степенями прожарки Well Done и Medium Well. Пожалуй, стало бы лучше, если бы вместо последней была Medium Well.

А вот обтянутый кожей руль греется не слишком быстро. И выбора интенсивности у него нет. Зато он и не перегревается: можно весь день кататься с подогретой баранкой, не испытывая дискомфорта. Кстати говоря, сложно спорить с утверждением, что именно обогрев руля вывел зимний комфорт современных автомобилей на качественно иной уровень. Великая вещь!