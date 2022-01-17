С помощью ЭРА-ГЛОНАСС в автомобиле теперь можно вызвать Росгвардию

Алгоритм действий прост. В случае опасности, водитель нажимает кнопку SOS на блоке ЭРА-ГЛОНАСС. Напомним, сейчас такой блок есть у всех новых автомобилей в стране. Сигнал поступает на пульт дежурного, который передает их мобильному отряду Росгвардии. Последний должен прибыть на место происшествия через 3—4 минуты. Так как у росгвардейцев есть и полицейские функции, такой отряд имеет полномочия, чтобы задержать нарушителя или преступника.

Конечно же, такая услуга небесплатна. Подписка на «Эра.Рус» стоит 250 рублей в месяц, плюс около 400 рублей в месяц попросит Росгвардия. А полная стоимость зависит от региона. Например, жителям Москвы в сумме нужно раскошеливаться на 626 рублей ежемесячно.

Авторы проекта считают, что «Эра.Рус» заинтересует владельцев машин премиум-брендов, которые могут стать жертвой угонщиков или налетчиков, а также людей, которые попали в мелкие ДТП, так как в этом случае возрастает риск автоподстав и вымогательств. Подобные услуги пригодятся и начинающим водителям, а также пожилым людям.