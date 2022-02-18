В Смоленской области на металлолом сдали редкую 70-летнюю Skoda

Так, в Смоленской области приемщики черного и цветного металла приняли универсал Skoda конца пятидесятых годов, притом — с оригинальными номерами и документами! Кто и почему решился отдать редкий автомобиль утилизаторам — большая загадка.
Автор снимков, опубликованных пабликом «Автопризраки» во «ВКонтакте», наотрез отказался раскрыть дальнейшую судьбу пятидверки, но есть шанс, что ее все же удалолсь спасти.
От себя добавим, что на металлолом сдали универсал Skoda 1201 STW (Type 980), что выпускался чешской маркой с 1955 по 1961 годы. В СССР за этой машиной закрепилось народное прозвище «Толстушка».
Их активно закупал Мосгортранс, но, очевидно, что некоторые экземпляры попадали и в регионы, а всего советские власти приобрели 9790 «сараев». Притом за списанными авто выстраивались настоящие очереди! Поэтому Skoda 1201 встречалась на дорогах даже в восьмидесятых
«Толстушка» оснащалась скромный 1,2-литровым мотором отдачей 39—45 сил, притом бензобак располагался под капотом. Автомобиль ругали за малую мощность, но хвалили за четырехступенчатую коробку, кребкую подвеску и просторный кузов на крепкой хребтовой раме.
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