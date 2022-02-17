Водитель сидит посередине: белорусы выпустили очень необычный грузовик

Vitovt II Truck Electro Prime крайне необычную каркасно-панельную кабину, в которой водитель сидит точно посередине. Как уточняют создатели модели, это сделано из расчета на экспорт: предполагается, что «Витовтом» могут заинтересоваться англичане.

Сразу отметим, что электрическую новинку только ждут испытания и сертификация — то есть публике представили предсерийный вариант. И только после завершения всех обязательных процедур будет сформирован пакет заказов на 2023 год.

Основными покупателями представители BKM Holding видят крупных ритейлеров (торговые сети), которым нужен современный экологичный транспорт, чтобы доставлять товары от логистических центров до торговых точек или центров выдачи.