Водитель сидит посередине: белорусы выпустили очень необычный грузовик

Vitovt II Truck Electro Prime крайне необычную каркасно-панельную кабину, в которой водитель сидит точно посередине. Как уточняют создатели модели, это сделано из расчета на экспорт: предполагается, что «Витовтом» могут заинтересоваться англичане.
Сразу отметим, что электрическую новинку только ждут испытания и сертификация — то есть публике представили предсерийный вариант. И только после завершения всех обязательных процедур будет сформирован пакет заказов на 2023 год.
Основными покупателями представители BKM Holding видят крупных ритейлеров (торговые сети), которым нужен современный экологичный транспорт, чтобы доставлять товары от логистических центров до торговых точек или центров выдачи.
Что касается технических характеристик, то 10,5-метровый грузовик при 20-тонной полной массе способен перевозить 7 800 килограммов груза. Для его размещения предусмотрен изотермический кузов объемом 44 кубических метра.
В движение автомобиль приводит 180-киловаттный электромотор российского производства, который передает момент на задний мост китайского происхождения.
Тяговые аккумуляторы — литий-железо-фосфатные емкостью 273 кВт·ч, что обеспечивают запас хода до 200 километров. Правда, по желанию заказчика могут быть установлены батареи меньшей или большей емкости, соответственно.
Как отмечает производитель, сами батареи — белорусской сборки, но сами ячейки приходят из Поднебесной. Вся остальная электрическая начинка — собственного производства BKM Holding, что должно обеспечить премлемую цену. Которая пока остается неназванной.
Для зарядки электрогрузовик оснащен двумя розетками. Как отмечают наши коллеги из издания «Автобизнес», при использовании двух розеток одновременно зарядная сессия составляет около 90 минут, при использовании одной розетки — увеличивается до 180 минут.