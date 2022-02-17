Она вам не Granta: АВТОВАЗ готовит принципиально новую модель

В этом деле особенно постарался паблик Avtograd news во «ВКонтакте», что публикует интересные подробности почти каждую неделю. Более того, некие злоумышленники даже взломали страничку группы, чтобы «угнать» ее (и таким образом прекратить поток информационных «сливов»).

Так вот. По информации «автоградовцев», на заводе успешно сварены и окрашены несколько первых кузовов для новой модели. В вазовском научно-техническом центре эти «скелеты» вскоре обрастут остальными деталями, чтобы первые машины как можно скорее отправились на испытания.

Что это будет за автомобиль? Силовой каркас кузова, а также платформу инженеры LADA взяли от Renault Logan третьего поколения. Но кузовные панели, детали интерьера, моторы и коробки будут своими собственными. В серию пойдут седаны и универсалы, а хетчбэка не будет вовсе.

Очевидно, что вскоре появятся снимки закамуфлированных прототипов, а с ними — другие подробности. Кстати, фанаты нынешней «Гранты» могут спокойны, как минимум, до 2026 года, ведь выпуск этой модели решено сохранить на ближайшие четыре года.

И еще одна новость. Рестайлинговая LADA Vesta (в СМИ новинку чаще называют LADA Vesta FL), наконец, прошла через процедуру обязательной сертификации, что означает только одно: вскоре начнутся продажи живых машин. Портал «АвтоВзгляд» внимательно изучил сертификационные документы.