Почему BMW и Mercedes-Benz больше нельзя оставлять на улице без присмотра

В первом весеннем месяце — своих автомобилей лишились 620 владельцев, что сразу на несколько сотен больше, чем обычно. Как отмечают «Известия» со ссылкой на собстенные источники внутри МВД, в зоне риска — рыночные бестселлеры вроде кроссоверов Кia Sportage. Их уводят не ради того, чтобы перебить номера и потом продать, а «на разбор», ради извлечения сильно подорожавших за последнее время запчастей.

Помимо угонщиков, также активзировались воры, которым интересны катализаторы, зеркала и фары. Больше всего такой публике нравятся модели премиум-марок — Audi, BMW и Mercedes-Benz и тому подобные. Что неудивительно: оптика и другие детали снимаются незаметно для окружающих, а «навар» продажа украденных деталей приносит существенный.

В общем, теперь бросать автомобили на улице без присмотра крайне опасно. Ведь «премиальное» авто могут разуть, а «народное» — угнать. Поэтому дорогостоящий фары лучше дополнительно закрепить и промаркировать — в последние время появились специальные сервисы, которые этим занимаются. Ну, и дополнительная противоугонка никому не помешает.

И продолжая тему злободневных новостей. Как говорят модные коучи, «кризис — время возможностей». Но, видимо, наши соотечественники просто не поспевают пользоваться таковыми, а потому каждый финансовый или политический катаклизм оборачивается для них снижением доходов. Ну, а чем ниже доходы, тем меньше шансов купить новенькое авто.