Не вовремя: эксперты предлагают запретить автомобили без подушек безопасности

«Что это такое — машина без подушек безопасности? Это машина-убийца. Я считаю, что надо просто запрещать такие машины выпускать, если мы считаемся цивилизованной страной. Машины без подушек безопасности, без ABS выпускать нельзя. Это мое принципиальное мнение», — отметил господин Похмелкин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, в автомобилях, где нет эйрбэгов, люди гибнут в шесть раз чаще, чем с подушками. Так то оно так, но в нынешних условиях все это очень похоже на личный пиар полузабытого в России политического деятеля.

Ведь эксперт наверняка прекрасно знает, что все российские автопроизводители столкнулись с колоссальными трудностями. Выходов из кризиса немного: выпускать упрощенные версии машин, или просто останавливать конвейер и увольнять персонал. Последнее будет куда более болезненно и чревато социальным взрывом.

А упрощенные версии машин могут поддержать производство, да и продажи поднять, ведь они будут дешевле. Люди с небольшими доходами давно мечтавшие о личном автомобиле, наконец, смогут купить его.

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