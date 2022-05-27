Не вовремя: эксперты предлагают запретить автомобили без подушек безопасности

Фото из открытых источников
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил, что категорически против упрощенных версий автомобилей, который намерен выпускать, например, АВТОВАЗ. Видимо, общественник игнорирует сотни рядовых сотрудников автозаводов, которые рискуют остаться без работы в случае продолжающихся проблем с поставками комплектующих на конвейер. Да и на потребителя, фактически лишившегося возможности купить новое авто, пускает побоку,,,
Виктор Васильев

«Что это такое — машина без подушек безопасности? Это машина-убийца. Я считаю, что надо просто запрещать такие машины выпускать, если мы считаемся цивилизованной страной. Машины без подушек безопасности, без ABS выпускать нельзя. Это мое принципиальное мнение», — отметил господин Похмелкин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, в автомобилях, где нет эйрбэгов, люди гибнут в шесть раз чаще, чем с подушками. Так то оно так, но в нынешних условиях все это очень похоже на личный пиар полузабытого в России политического деятеля.

Ведь эксперт наверняка прекрасно знает, что все российские автопроизводители столкнулись с колоссальными трудностями. Выходов из кризиса немного: выпускать упрощенные версии машин, или просто останавливать конвейер и увольнять персонал. Последнее будет куда более болезненно и чревато социальным взрывом.

А упрощенные версии машин могут поддержать производство, да и продажи поднять, ведь они будут дешевле. Люди с небольшими доходами давно мечтавшие о личном автомобиле, наконец, смогут купить его.

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27 мая 2022
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