Зачем болгары стали массово воровать номера с украинских машин

О кражах автономеров рассказала «МК» харьковчанка Светлана, приехавшая в страну после начала Россией специальной военной операции на Украине. Когда местные жители начали скручивать номера с украинских машин, те долгое время не понимали, с чем это связано.

Позже оказалось, что болгары делают это, дабы не платить за парковку. Граждане страны просто прикручивают на свои авто украинские регзнаки, когда оставляют т/с на платном паркинге, а потом выбрасывают «таблички» за ненадобностью. Жертвам хищений приходится заказывать дубликаты из Украины, а на это нужно время. И ездить, естественно, без жестянок нельзя. Что же касается местных полицейских, то они не горят желанием расследовать такие инциденты.

Кроме того, множество машин, приехавших из Украины, до сих пор передвигается на зимних шинах. На то, чтобы купить летние покрышки, у водителей элементарно нет денег. Кстати, если полицейский заметит, что шины сильно изношены, штраф составит 50 левов (чуть более 1500 рублей).

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