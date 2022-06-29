Почему в России бензин дешевеет, а дизельное топливо — нет

Стоимость бензина для народа состоит, как ни странно, из биржевой цены и добавочной стоимости, которую заправочные комплексы накидывают сверху. Как вы понимаете, аренду, электричество и зарплаты надо платить, а от прибыли никто отказываться не хочет. Тем более, если основным ее источником внезапно становится внутренний, домашний рынок. Раз экспорт бензина перекрыт, то нужно зарабатывать дома. И тем не менее, цена на него падает.
Биржевые котировки на СПбМТСБ на сегодня выглядят так: тонна АИ−92 стоит 39 337 рублей и падает, АИ−95 — 42 877 и растет. Исходя из этих данных, можно смело предположить, что разрыв между «вторым» и «пятым» будет увеличиваться. И один, и другой имеют перспективы еще немного упасть в цене, что в итоге увидят и простые пользователи. Заводам выгоднее продавать по заниженным ценам, но не останавливать производство, а раз европейские потребители более не желают знаться с российским бензином, а азиатские маршруту пока не натоптаны, значит, придется продавать с дисконтом там, где вопросов точно нет — на домашнем рынке. Так владельцы машин на классическом ДВС вдруг стали чуточку счастливее.
Интересно другое: цена ДТ — 54 236 за тонну, что больше, чем на заправках! В чем же логика? А логика в том, что российский бензин на европейских и американских рынках есть чем заменить, в отличие от «дизеля». Виной тому родная нефть сорта Urals, именуемая специалистами, тяжелой, которая так нужна для производства ДТ. Проще говоря, отечественный дизель продолжают, несмотря на запреты, покупать многие страны, что в свою очередь создает на бирже спрос и держит цену высокой.
Если же на безымянной заправке вдруг окажется щедрая цена на дизельное топливо, то велика вероятность, что вместо ДТ автомобиль получит ни что иное, как печное топливо. На него существенно ниже акцизы, что приводит к изначально низкой закупочной цене: так литр «печника» сегодня можно купить дешевле 34 рублей в розницу. Выглядит весьма и весьма привлекательно, но далеко не все автомобильные моторы смогут переварить этот состав: например, высокофорсированный и оттого хрупкий европейский дизель такому «обеду» будет не рад. В лучшем случае, понадобится промывка, а в худшем — переборка. Экономия «не стоит свеч». В прямом и переносном смысле.