Почему в России бензин дешевеет, а дизельное топливо — нет

Стоимость бензина для народа состоит, как ни странно, из биржевой цены и добавочной стоимости, которую заправочные комплексы накидывают сверху. Как вы понимаете, аренду, электричество и зарплаты надо платить, а от прибыли никто отказываться не хочет. Тем более, если основным ее источником внезапно становится внутренний, домашний рынок. Раз экспорт бензина перекрыт, то нужно зарабатывать дома. И тем не менее, цена на него падает.

Биржевые котировки на СПбМТСБ на сегодня выглядят так: тонна АИ−92 стоит 39 337 рублей и падает, АИ−95 — 42 877 и растет. Исходя из этих данных, можно смело предположить, что разрыв между «вторым» и «пятым» будет увеличиваться. И один, и другой имеют перспективы еще немного упасть в цене, что в итоге увидят и простые пользователи. Заводам выгоднее продавать по заниженным ценам, но не останавливать производство, а раз европейские потребители более не желают знаться с российским бензином, а азиатские маршруту пока не натоптаны, значит, придется продавать с дисконтом там, где вопросов точно нет — на домашнем рынке. Так владельцы машин на классическом ДВС вдруг стали чуточку счастливее.