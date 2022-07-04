Российских автодилеров хотят жестко наказывать за навязывание «допов»

В нынешней своей редакции Кодекс об административных правонарушениях предусматривает довольно мягкие наказания для тех, кто пытается жестко «навариться» на своих клиентах. Так, менеджер может «заработать» лишь штраф от 1000 до 2000 рублей, а руководство автосалона накажут максимум на 20 000.

И вот в Госдуму внесен законопроект, устанавливающий новый штраф за навязанные опции. Притом неважно, какие — при покупке нового автомобиля или полиса ОСАГО. В обоих случаях, если покупателя не устроит стоимость «допов», продавцов обяжут выплатить недовольному автомобилисту их двукратную стоимость.

Но повторим: это пока лишь законопроект, которому вначале предстоит пройти через сложную процедуру согласований и утверждения, чтобы стать действующим документом. И совершенно не факт, что эти вещи будут одобрены: на любом этапе правильную инициативу могут запросто «завернуть».

Впрочем, похоже, российские дилеры уже перестали обдирать клиентуру, не дожидаясь введения думских инициатив. Во всяком случае, портал «АвтоВзгляд», решив своими глазами посмотреть, как дело обстоит прямо сейчас, немало удивился тому факту, что LADA Granta можно приобрести по очень приятным сердцу и кошельку ценам. Правда, только ее одну — остальные авто по-прежнему имеют практически «заградительные» прайсы.