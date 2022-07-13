Куплю-продажу автомобиля теперь можно оформить без бумажного договора

Воспользоваться новой услугой могут продавец и покупатель старше 18 лет, которые имеют подтвержденные учетные записи на «Госуслугах». Правда, кроме этого обоим участникам сделки придется установить на свои смартфоны приложение «Госключ».

Заполнение договора начинается продавцом, который выбирает машину из перечня транспортных средств, принадлежащих ему. Сведения об автомобиле заполняются автоматически, после чего стартует проверка ТС на предмет ограничений, розыска и залога. Если любая из проверок не удалась, об этом будут предупреждены и продавец, и покупатель.