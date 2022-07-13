Куплю-продажу автомобиля теперь можно оформить без бумажного договора

Воспользоваться новой услугой могут продавец и покупатель старше 18 лет, которые имеют подтвержденные учетные записи на «Госуслугах». Правда, кроме этого обоим участникам сделки придется установить на свои смартфоны приложение «Госключ».
Заполнение договора начинается продавцом, который выбирает машину из перечня транспортных средств, принадлежащих ему. Сведения об автомобиле заполняются автоматически, после чего стартует проверка ТС на предмет ограничений, розыска и залога. Если любая из проверок не удалась, об этом будут предупреждены и продавец, и покупатель.
Далее стороны подписывают договор через приложение «Госключ», после чего начинается отсчет 10-дневного срока, в течение которого новоиспеченные владелец обязан поставить авто на учет ГИБДД. Более того, черновик соответствующего заявления будет сформирован автоматически.
Как уверяют авторы сервиса, на заполнение и подписание договора обеими сторонами через «Госуслуги» уходит около 10 минут. При этом куплю-продажу можно оформлять даже дистанционно — без очной встречи продавца и покупателя.
В общем, пока электронная новация выглядит весьма привлекательной. А главное — страхует продавца от любителей «вечного учета», когда покупатель каждые 10 дней пишет новый договор, подделывая подпись прежнего хозяина ТС.