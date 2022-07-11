LADA Granta−2: свежие подробности о новом поколении самого народного автомобиля

Амбициозный проект не заморожен, но активных действий сейчас не ведется. Нескольких ходовых экземпляров, а также десятки окрашенных кузовов сейчас находятся на хранении, а одна готовая машина, отправленная на испытания, вынуждена простаивать. Об этом сообщает паблик Avtograd News в соцсети VK.

По информации источника, АВТОВАЗ хочет сохранить спроектированный кузов, тем более, что линии изготовления шасси и кузова успели пройти этап пусконаладки. Но переработка интерьера и других систем и агрегатов займет достаточно много времени.

Достоверно известно что работы над данным проектом не свернуты, что дает определенную надежду увидеть новый автомобиль, хоть и с большой задержкой от ранее установленных сроков, — резюмирует анонимный информатор.

Кроме того, неназванный источник уверяет, что вазовским инженерам придется подобрать новый силовой агрегат. И это автоматически девальвирует ценность всех предыдущих заявлений, ведь машину изначально планировалось комплектовать собственными моторами и коробками.

От себя добавим: если российский автогигант действительно сумеет «импортозаместить» заграничные компоненты иностранной платформы, то в серию готовый автомобиль сможет пойти не раньше 2024—2025 годов.