АЗС курортных регионов освоили оригинальный «развод» на деньги приезжих автомобилистов

Основным условием для существования подобного обмана является оплата топлива наличными. С банковскими картами, что называется, «не прокатит». Поэтому «развод» возможен только в случае, если автомобилист покупает топливо по принципу «на 500 рублей» или «на 1000», или «на 200». Не важно. Главное, чтобы оплата была живыми деньгами.

Проблема для жуликов в том, что кассы большинства АЗС оснащены банковскими терминалами оплаты. Но кассир всегда может сказать клиенту, что устройство в данный момент не работает, а потому расплатиться можно только «наликом». Понятно, что навешать такую лапшу на уши местному жителю вряд ли получится. Зато проезжему жителю другого региона, спешащему на свой курорт, — вполне нормально «зайдет».

Итак, допустим, автовладелец согласился купить бензина на 1000 рублей и готов платить наличными. Дело в том, что он наверняка не задумывается, что аппаратура АЗС, которая отмеряет литры топлива в бак его автомобиля, как и вообще любой измерительный инструмент, обладает погрешностью.

Современные бензоколонки умеют измерять расход горючей жидкости с точностью до 10 мл — 0,01 литра. На практике это приводит к следующему: гражданин отдает в кассу АЗС 1000 наличных рублей. Цена Аи−95 сейчас, к примеру, в Краснодарском крае находится на уровне примерно в 54 рубля за литр. Арифметика подсказывает, что на 1000 рублей при таком ценнике в машину можно залить 18,51851литра бензина.