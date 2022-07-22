АЗС курортных регионов освоили оригинальный «развод» на деньги приезжих автомобилистов

Основным условием для существования подобного обмана является оплата топлива наличными. С банковскими картами, что называется, «не прокатит». Поэтому «развод» возможен только в случае, если автомобилист покупает топливо по принципу «на 500 рублей» или «на 1000», или «на 200». Не важно. Главное, чтобы оплата была живыми деньгами.
Проблема для жуликов в том, что кассы большинства АЗС оснащены банковскими терминалами оплаты. Но кассир всегда может сказать клиенту, что устройство в данный момент не работает, а потому расплатиться можно только «наликом». Понятно, что навешать такую лапшу на уши местному жителю вряд ли получится. Зато проезжему жителю другого региона, спешащему на свой курорт, — вполне нормально «зайдет».
Итак, допустим, автовладелец согласился купить бензина на 1000 рублей и готов платить наличными. Дело в том, что он наверняка не задумывается, что аппаратура АЗС, которая отмеряет литры топлива в бак его автомобиля, как и вообще любой измерительный инструмент, обладает погрешностью.
Современные бензоколонки умеют измерять расход горючей жидкости с точностью до 10 мл — 0,01 литра. На практике это приводит к следующему: гражданин отдает в кассу АЗС 1000 наличных рублей. Цена Аи−95 сейчас, к примеру, в Краснодарском крае находится на уровне примерно в 54 рубля за литр. Арифметика подсказывает, что на 1000 рублей при таком ценнике в машину можно залить 18,51851литра бензина.
Но на практике, из-за погрешности аппаратуры, топливораздаточная колонка может отмерить либо 18,51 литра, то есть меньше чем оплачено, либо 18,52 литра — то есть больше чем на 1000 рублей. Понятно, что на благотворительные акции эта акция явно не расчитана. Поэтому фактически произойдет недолив бензина — на 0,00851 литра. То есть порядка 50 копеек со своей 1000 рублей автовладелец подарит бензоколонке. Характерно, что примерно на те же 50 копеек вам не дольют топлива, если вы будете заправляться и «на 200 рублей», и «на 2000 рублей», и «на 500 рублей».
В нашей ситуации с заправкой «на 1000 рублей», если обратить внимание на кассовый чек, который выдадут в обмен на вашу тысячу, то можно увидеть, что в нем, скорее всего, будет пробита сумма 999 рублей 50 копеек. То есть, по факту, в кассе АЗС окажется на 50 копеек больше, чем должно быть. Но не переживайте: уже к концу смены там все будет четко, ни одна бухгалтерия с налоговой не подкопаются. Ведь вы же не один такой со своим «наликом». За сутки бензоколонку, расположенную в бойком месте, может посетить таких, как вы автомобилистов, и 100, и 200 человек. И с каждого ее персонал получит по 50 копеек. Скопившаяся к концу рабочей смены сумма из кассы, разумеется, исчезнет и будет поделена между персоналом. Немного, но на булку из ресторана «Жри и точка» уж точно хватит…