Почему нельзя пить из оставленной в машине бутылки

В жару замкнутое пространство салона автомобиля превращается в своего рода парник, температура в котором в разы выше, чем снаружи. Впрочем, отделка интерьера способна выдерживать столь экстремальные температуры. Чего не скажешь про вещи, забытые в машине. К примеру, та же бутылка с водой, которая осталась стоять в подстаканнике. Но что такого с ней может произойти?

Интернет пестрит заголовками о том, как недопитая бутылка воды может стать причиной пожара, преломив и сфокусировав солнечный свет на обивки сиденья или же на салонном пластике. А еще говорят, что бутылка воды, перегревшись, взрывается. Ну, что ж, охотно верим этим пугалкам. Вот только есть и еще, куда более реальная опасность в оставленной бутылке воды, подстерегающая человека. О ней и поговорим.

Что вы слышали о таких возбудителях кишечных инфекций, как шигелла, сальмонелла, кишечная палочка? А между тем, все это, включая стафилококки, грибы кандиды и аспергиллы очень легко размножаются в воде, которую вы оставили в машине. И жара становится катализатором для роста числа бактерий. Но как они попадают в закрытую бутыль?