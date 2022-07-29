Почему нельзя пить из оставленной в машине бутылки

В жару замкнутое пространство салона автомобиля превращается в своего рода парник, температура в котором в разы выше, чем снаружи. Впрочем, отделка интерьера способна выдерживать столь экстремальные температуры. Чего не скажешь про вещи, забытые в машине. К примеру, та же бутылка с водой, которая осталась стоять в подстаканнике. Но что такого с ней может произойти?
Интернет пестрит заголовками о том, как недопитая бутылка воды может стать причиной пожара, преломив и сфокусировав солнечный свет на обивки сиденья или же на салонном пластике. А еще говорят, что бутылка воды, перегревшись, взрывается. Ну, что ж, охотно верим этим пугалкам. Вот только есть и еще, куда более реальная опасность в оставленной бутылке воды, подстерегающая человека. О ней и поговорим.
Что вы слышали о таких возбудителях кишечных инфекций, как шигелла, сальмонелла, кишечная палочка? А между тем, все это, включая стафилококки, грибы кандиды и аспергиллы очень легко размножаются в воде, которую вы оставили в машине. И жара становится катализатором для роста числа бактерий. Но как они попадают в закрытую бутыль?
На деле все происходит довольно просто. Прикосновение губ к горлышку, мелкие частицы пыли в салоне, грязные руки — все это транспорт для бактерий. И чем больше человек прикоснулось к бутылке с водой и, тем более, попили из нее, тем стремительнее внутри будут развиваться неблагоприятные для людей процессы.
Ситуация ухудшается, если в оставленном на жаре напитке содержится сахар. Бактерии и в особенности различные дрожжи обожают сладкую среду, и разводятся в ней даже несмотря на наличие консервантов.
Но и это еще не все. Оказывается, пластик, нагреваясь, выделяет металл под названием сурьма, являющийся вредным для организма. А также вещество бисфенол А, которое влияет на человеческий организм на гормональном уровне, имитируя эстроген. Повышенный уровень бисфенола А ученые напрямую связывают с такими заболеваниями, как диабет и даже ожирение.
В общем, не стоит боятся мифических опасностей, а лучше взглянуть на вещи реально. Нагретая недопитая бутылка с водой вряд ли подожжет вашу машину. А вот подпортить здоровье сможет вполне.