10 «фишек» современных автомобилей, которые больше всего раздражают водителей

Так, десятое место досталось голосовому управлению. И хотя системы распознавания речи направлены на повышение уровня безопасности, на деле они оказывают «медвежью услугу»: выполняют неверные команды, отвлекая рулевого от дороги. Чуть больше автомобилистов раздражает обилие пластика в салоне — мол, материалы старых машин приятнее глазу, да и служат в разы дольше. При этом в отдельный пункт, то есть на восьмую строчку, водители вынесли отделку «Черный рояль».

На седьмой позиции обосновались ниши для смартфонов. Далеко не все мобильники можно разместить на специальной площадке. А если она еще и располагает функцией беспроводной зарядки, то зачастую приходится снимать чехол, что тоже бесит. Далее в рейтинге — недостаток места для ног пассажиров на втором ряду, низкое качество кожи, используемой при отделке кресел, и — внезапно — «автоматы» с большим количеством ступеней.

Открывает лидерскую тройку сенсорное управление различными системами — не согласиться с тем, что физические клавиши (и особенно во время движения) гораздо удобнее, сложно. «Серебро» водительских жалоб досталось малообъемным и крайне привередливым турбомоторам, пришедшим на смену добротным атмосферникам. «Золото» же — у систем ограничения мощности, которые широко используются на массовых спортивных машинах.

Остается лишь добавить, что исследование проводили наши зарубежные коллеги из Hotcars. И хотя менталитеты народов России и Канады различаются, в чем-то, судя по результатам опроса, мы очень даже похожи.