5 дешевых автомобилей, которые страдают «масложором»

Немецкие двигатели — традиционные любители «жижи». Среди них выделим двигатель 1.8 TSI, который устанавливали на многие модели Audi, Seat, Skoda и Volkswagen. На нашем рынке с ним часто встречаются такие «народные» автомобили, как Skoda Oсtavia второго поколения и Volkswagen Passat B7. За них дают до миллиона рублей. Здесь причиной высокого расхода масла является маслоотделитель, который выделяет большой объем масляных паров в систему вентиляции картерных газов. Система постепенно загрязняется, вот от этого и появляются проблемы.

Из премиума, который сейчас можно приобрести за 500 000 — 800 000 рублей, выделим BMW 5-серии. В 2008 году этот седан получил бензиновый мотор с индексом N63. Он стал рекордсменом по потреблению смазки. Расход, заявленный производителем — литр на 1000 км пробега. Что уж говорить о том, что подержанные экземпляры «едят» куда больше.

Не забудем и про японские машины. Здесь выделим Honda Civic шестого поколения. У этого 16-клапанника повышенный аппетит происходит из-за специфических настроек. Инженеры сделали его высокооборотистым, дабы отдача была выше. Поэтому за уровнем масла приходится следить постоянно.