5 дешевых автомобилей, которые страдают «масложором»

Фото из открытых источников
Сейчас на авторынке в достатке подержанных машин разных классов, которые продают за вполне доступные деньги. Однако доступность, не значит, что автомобиль окажется без проблем. Например, он может «жрать» масло литрами. О самых проблемных автомобилях, которые периодически требуют долива «жижи», рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Типичная ситуация: после диагностики двигателя выясняется, что с мотором все в порядке, да и работает на холостых оборотах он ровно, но масло «жрать» любит. Разберемся, в чем причина, и какие доступные иномарки этим частенько страдают.

На самом деле список машин очень длинный. Мы выбрали самые популярные. Начнем с известной у нас модели — Opel Astra G. Такую сейчас можно купить за 250 000 рублей, что безумно дешево. Самый популярный в России двигатель объемом 1,6 литра страдал повышенным расходом масла из-за того, что еще при производстве силового агрегата автомат не до конца устанавливал маслоотражающие колпачки. Из-за этого автомобиль и страдает повышенным расходом смазки, хоть под капотом работает надежный атмосферный мотор.

Фото из открытых источников

Немецкие двигатели — традиционные любители «жижи». Среди них выделим двигатель 1.8 TSI, который устанавливали на многие модели Audi, Seat, Skoda и Volkswagen. На нашем рынке с ним часто встречаются такие «народные» автомобили, как Skoda Oсtavia второго поколения и Volkswagen Passat B7. За них дают до миллиона рублей. Здесь причиной высокого расхода масла является маслоотделитель, который выделяет большой объем масляных паров в систему вентиляции картерных газов. Система постепенно загрязняется, вот от этого и появляются проблемы.

Из премиума, который сейчас можно приобрести за 500 000 — 800 000 рублей, выделим BMW 5-серии. В 2008 году этот седан получил бензиновый мотор с индексом N63. Он стал рекордсменом по потреблению смазки. Расход, заявленный производителем — литр на 1000 км пробега. Что уж говорить о том, что подержанные экземпляры «едят» куда больше.

Не забудем и про японские машины. Здесь выделим Honda Civic шестого поколения. У этого 16-клапанника повышенный аппетит происходит из-за специфических настроек. Инженеры сделали его высокооборотистым, дабы отдача была выше. Поэтому за уровнем масла приходится следить постоянно.

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29 июля 2022
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