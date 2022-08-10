13 новых китайских автомобилей, готовых «разорвать» российский авторынок

Автомобили из КНР буквально за несколько месяцев стали для нас главными и единственными транспортными средствами, которые неустанно едут на российский рынок.
О многих из «свежеиспеченных» для русского уха марок мы годом ранее даже и не слышали. Однако сомнений нет, что вскоре на «поднебесном» автопроме мы только и будем ездить.
Китайцы предлагают нам модели на любой вкус и кошелек — от пикапов до электрокаров. Растут продажи, увеличивается число дилерских центров. А главное, что подтянулось и качество некогда сомнительных повозок родом из КНР.
Портал «АвтоВзгляд» отобрал 13 новых китайских автомобилей, намеренных покорить российских автолюбителей — подробнее о каждом из них можно узнать, прослушав эксклюзивный выпуск нашего подкаста.