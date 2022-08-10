13 новых китайских автомобилей, готовых «разорвать» российский авторынок

Фото: АвтоВзгляд
Пока нам травят байки про китайские поделки под личиной российских брендов «Эволют» и «Ока», которые якобы вот-вот ворвутся на прилавки шоу-румов, по-настоящему «поднебесные» марки вовсю идут в атаку. Как водится: одни говорят — другие делают.
Портал «АвтоВзгляд»

Автомобили из КНР буквально за несколько месяцев стали для нас главными и единственными транспортными средствами, которые неустанно едут на российский рынок.

О многих из «свежеиспеченных» для русского уха марок мы годом ранее даже и не слышали. Однако сомнений нет, что вскоре на «поднебесном» автопроме мы только и будем ездить.

Китайцы предлагают нам модели на любой вкус и кошелек — от пикапов до электрокаров. Растут продажи, увеличивается число дилерских центров. А главное, что подтянулось и качество некогда сомнительных повозок родом из КНР.

Портал «АвтоВзгляд» отобрал 13 новых китайских автомобилей, намеренных покорить российских автолюбителей — подробнее о каждом из них можно узнать, прослушав эксклюзивный выпуск нашего подкаста.

двигатель, новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, безопасность дорожного движения, ДВС, автозаводы, новая модель, внедорожник, седан, дешевые машины, бюджетные авто, премиальный сегмент, премиум-сегмент, кроссоверы, технология, автосалоны, купить машину, китайские авто, электромобили, пикапы
10 августа 2022
8535