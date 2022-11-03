Jaguar из автопарка покойной Елизаветы II уйдет с молотка

Поучаствовать в торгах желающие обзавестись королевским Jaguar X-Type смогут в конце ноября — именно тогда автомобиль выставят на аукцион. Сомнений в том, что машина принадлежала Ее Величеству, нет: это подтверждается как документами, в которых Елизавета II значится бывшим владельцем, так и фотографиями — за руль этого универсала она тоже садилась.

За 13 лет своей жизни автомобиль «пробежал» 116 750 км. Указано, что он проходил все регламентные инспекции и сейчас находится в отличном состоянии — еще бы! В движение полноприводный Jaguar X-Type приводится V-образной «шестеркой» на 3 литра — самый мощный агрегат из тех, что полагались этой модели. Комплектация, разумеется, топовая: мультимедийный комплекс с навигацией, люк в крыше, «ксенон» с омывателем и масса электронных ассистентов.

Остается лишь добавить, что стартовой цены у королевского «Ягуара» нет — ее установит первый участник аукциона, заинтересовавшийся автомобилем.