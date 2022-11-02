Переобулись: почему европейцы возвращаются к «неэкологичным» бензиновым автомобилям

Политика политикой, а экономику нужно спасать. Пока Евросоюз пытается «сохранить лицо» и продемонстрировать единство, его основные «локомотивы» перешли из стагнации в стадию, именуемую у летчиков «пике». Немецкие гиганты массово отбывают в «теплые страны», спасаясь от невиданных цен на газ, а третья экономика Еврозоны — Италия — перестраивается на режим «каменный век». Подумать только, они решили отказаться от электромобилей! Прав был «дикий прапор»: весь мир — в труху.
Новый тренд Европы — старый-добрый ДВС. Он идет в разрез с многочисленными экологическими доктринами и заявлениями, но от реальности никуда не денешься: отныне электричество — это дорого. Дороже, чем бензин и дефицитный ныне дизель. Причем особенно ярко это «веяние» проявилось в Италии.
Эксперты портала facile.it подсчитали, что за последние 9 месяцев стоимость электричества выросла на 161%, поэтому доски объявлений и автосалоны завалены предложениями о перепродаже «электричек». Они перестали быть выгодными: подпитка батарей обходится на 15% дороже, чем заправка дизелем, и на 10% — бензином. Маски сброшены, декорации упали: громкие слова про заботу о природе были уместны ровно до тех пор, пока «не лезли» в личный кошелек. А как только за идеологию попросили заплатить, зрители покинули зал.
Первой ласточкой этого процесса стала остановка строительства огромного завода Tesla в Германии, который Илон Маск рассматривал как базу для экспансии своего бренда в Европу. Отныне побеждать некого и нечего, а высокая первоначальная переплата за электромобиль не компенсируется сокращением последующих расходов. Невыгодно и, как следствие, никому не интересно. Но почему же так вышло?
Отказавшись от дешевых угольных ТЭС, Европа начала сокращать и газовые, и атомные станции — ставка на солнце и ветер, как на возобновляемые источники. Мягко говоря, нежизнеспособная история, но чего ни сделаешь ради того, чтобы насолить соседу-поставщику углеводородов. Насолили.
Расторгнув долгосрочные газовые контракты, спровоцировали рыночное цунами, которое накрыло все области и сферы. В том числе — электрическую. Даже признанный импортер электроэнергии — Франция, обладающая самой мощной в Европе атомной энергетикой — ныне покупает «ток». Спрос высок, дополнительных поставщиков нет — цена, как следствие, растет. Никакого влияния извне, простая экономика, но «зеленым» машинам в ней теперь места нет — на отопление бы хватило.