Политика политикой, а экономику нужно спасать. Пока Евросоюз пытается «сохранить лицо» и продемонстрировать единство, его основные «локомотивы» перешли из стагнации в стадию, именуемую у летчиков «пике». Немецкие гиганты массово отбывают в «теплые страны», спасаясь от невиданных цен на газ, а третья экономика Еврозоны — Италия — перестраивается на режим «каменный век». Подумать только, они решили отказаться от электромобилей! Прав был «дикий прапор»: весь мир — в труху.

Новый тренд Европы — старый-добрый ДВС. Он идет в разрез с многочисленными экологическими доктринами и заявлениями, но от реальности никуда не денешься: отныне электричество — это дорого. Дороже, чем бензин и дефицитный ныне дизель. Причем особенно ярко это «веяние» проявилось в Италии.

Эксперты портала facile.it подсчитали, что за последние 9 месяцев стоимость электричества выросла на 161%, поэтому доски объявлений и автосалоны завалены предложениями о перепродаже «электричек». Они перестали быть выгодными: подпитка батарей обходится на 15% дороже, чем заправка дизелем, и на 10% — бензином. Маски сброшены, декорации упали: громкие слова про заботу о природе были уместны ровно до тех пор, пока «не лезли» в личный кошелек. А как только за идеологию попросили заплатить, зрители покинули зал.