Как фейковые АЗС «Лукойл» обманом выбивают деньги у потребителей

Мало того, что с обманутого «юзера» спишут деньги ни за что ни про что (сначала якобы за комиссию, потом за налог и прочие услуги в помощи получения выигрыша), так еще и получат полный доступ к банковскому счету, который легко может быть аннулирован благодаря незапланированным вами крупным покупкам или банальной «обналичке» через подставные онлайн-кошельки.

Самое печальное, что после обращения в полицию или обслуживающее счет финансовое учреждение, никаких мер предпринято не будет. А все потому, что вы самолично и при этом добровольно предоставили данные банковской карты третьим лицам. Да и ловить интернет-мошенников довольно сложно и трудозатратно. Максимум — заявления таких, как вы любителей халявы возьмут на заметку.

В общем, будьте бдительны: не помогайте себе обеднеть и не верьте всему, что пишут! Не зря же мудрецы придумали поговорку «бесплатный сыр — только в мышеловке».