Как фейковые АЗС «Лукойл» обманом выбивают деньги у потребителей

В социальных сетях и почтовых сервисах продолжают набирать активность якобы беспроигрышные онлайн-лотереи, заманивающие доверчивых пользователей. Так, с фирменным брендингом «Лукойл», характерным логотипом и одноименным доменным адресом прилетает сообщение о том, что в честь 30-летия компании проходит розыгрыш, где можно получить 100 литров топлива, а также стать обладателем увесистой суммы денег.
Для этого необходимо перейти по ссылочке, которая уводит на страницу виртуального «лохотрона», предлагающего сыграть в викторину и, естественно, получить приз. Примечательно, что подарок вы действительно обретете, но только такой же виртуальный, как сам «Лукойл». После уведомления о выигрыше, который почему-то окажется в иностранной валюте, пользователя попросят заплатить комиссию за конвертацию. Для чего в заботливо открывшемся окошке понадобится ввести данные банковской карты, включая трехзначный код. Что происходит дальше вы, наверное, уже догадались.
Мало того, что с обманутого «юзера» спишут деньги ни за что ни про что (сначала якобы за комиссию, потом за налог и прочие услуги в помощи получения выигрыша), так еще и получат полный доступ к банковскому счету, который легко может быть аннулирован благодаря незапланированным вами крупным покупкам или банальной «обналичке» через подставные онлайн-кошельки.
Самое печальное, что после обращения в полицию или обслуживающее счет финансовое учреждение, никаких мер предпринято не будет. А все потому, что вы самолично и при этом добровольно предоставили данные банковской карты третьим лицам. Да и ловить интернет-мошенников довольно сложно и трудозатратно. Максимум — заявления таких, как вы любителей халявы возьмут на заметку.
В общем, будьте бдительны: не помогайте себе обеднеть и не верьте всему, что пишут! Не зря же мудрецы придумали поговорку «бесплатный сыр — только в мышеловке».