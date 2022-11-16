В интернете орудуют мошенники от имени АВТОВАЗа

Фото: АвтоВзгляд
Аферисты освоили новую схему «развода» на деньги. Так, от имени Волжского автозавода мошенники рассылают электронные письма, в которых предлагают принять участие в тендерах, якобы инициированных АВТОВАЗом. Что кроется за такими сообщениями, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Мирон Горин

Жертвами обманщиков становятся предприниматели, участвующие в корпоративных и государственных закупках. Злоумышленники, рассылающие письма с поддельных доменных имен, предлагают подтвердить статус благонадежности контрагента сертификатом СТО ФСС, за что необходимо заплатить от 40 000 рублей.

Вероятно, подобных «разводов» уже немало, ибо сам АВТОВАЗ официально заявил, что для подтверждения участия в тендерах никакая оплата не требуется. Более того: единственный правильный доменный адрес компании — @VAZ.ru, все остальные — «фейковые».

Стоит добавить, что под личной LADA преступники орудуют уже не первый раз. Так, несколько лет назад пользователям соцсетей и мобильной связи рассылались сообщения о якобы выигранной в лотерее «Весте», забрать которую получится при условии внесения 0,5—1% от стоимости автомобиля. Хорошо, что АВТОВАЗ быстро отреагировал на «лохотрон» и уведомил о нем потребителей.

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16 ноября 2022
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