Масло впрок: как из-за мошенников автовладельцы гробят моторы своих машин

Сейчас из нашей страны уходят (или уже ушли) многие поставщики автокомплектующих и расходников. Причем что касается последних, то судя по неофициальной информации от игроков российского рынка, активно опустошаются складские запасы моторных и трансмиссионных масел от мировых брендов. А их пополнение практически не происходит. Европейские и американские «масленщики» не просто не горят желанием сотрудничать с Россией, но, в массе своей, еще и всячески препятствуют поставкам своей продукции в нашу страну по обходным схемам.

В такой ситуации многие автомобилисты вспоминают о старом добром способе подстраховаться — о покупке масла нужной марки не в канистрах, а сразу в 200-литровой бочке. Так выходит и намного дешевле, и шанс нарваться на подделку стремится к нулю. Впрочем, оба эти довода были справедливы лишь до последнего времени — «благодаря» усилиям жуликов.

Схема их «деятельности» проста до безобразия. На одном из популярных сайтов объявлений приобретается пустая 200-литровая бочка, в которой когда-то хранилось моторное масло кого-нибудь известного мирового производителя — рублей за 500—600. Покупается такого же объема бочка, например, так называемого веретенного масла — за 25 000—30 000 рублей. А далее «веретенку» переливают из второй емкости в первую.