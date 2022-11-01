Масло впрок: как из-за мошенников автовладельцы гробят моторы своих машин

Сейчас из нашей страны уходят (или уже ушли) многие поставщики автокомплектующих и расходников. Причем что касается последних, то судя по неофициальной информации от игроков российского рынка, активно опустошаются складские запасы моторных и трансмиссионных масел от мировых брендов. А их пополнение практически не происходит. Европейские и американские «масленщики» не просто не горят желанием сотрудничать с Россией, но, в массе своей, еще и всячески препятствуют поставкам своей продукции в нашу страну по обходным схемам.
В такой ситуации многие автомобилисты вспоминают о старом добром способе подстраховаться — о покупке масла нужной марки не в канистрах, а сразу в 200-литровой бочке. Так выходит и намного дешевле, и шанс нарваться на подделку стремится к нулю. Впрочем, оба эти довода были справедливы лишь до последнего времени — «благодаря» усилиям жуликов.
Схема их «деятельности» проста до безобразия. На одном из популярных сайтов объявлений приобретается пустая 200-литровая бочка, в которой когда-то хранилось моторное масло кого-нибудь известного мирового производителя — рублей за 500—600. Покупается такого же объема бочка, например, так называемого веретенного масла — за 25 000—30 000 рублей. А далее «веретенку» переливают из второй емкости в первую.
Брендированную тару с «веретенкой» выставляют на том же сайте — на продажу по цене в 50 000—60 000 рублей. В объявлении указывается, например, что это фирменное синтетическое моторное масло. Мол, одна из последних бочек на складе, а потому отдаем за полцены. Настоящая «синтетика» от какого-нибудь крупного международного бренда в таком объеме сейчас продается за 130 000 — 150 000 целковых. И когда автомобилист, осведомленный, что Россия вот-вот останется без фирменных масел для иномарок, видит предложение прикупить бочку того самого продукта по смешной цене… В общем, устоять невозможно. Тем более что есть она, как говорится, не просит, зато надолго решает проблему дефицита фирменной смазки.
Но беда в том, что, как мы помним, вместо настоящего моторного масла автовладелец приобретает «веретенку». А она не имеет ничего общего даже с «полусинтетикой», к тому же в ней нет необходимых двигателю присадок. Заливать такую смазку в силовой агрегат нельзя категорически — он очень быстро выйдет из строя и потребует как минимум капремонта. А в худшем случае попросится на свалку.
В общем, в результате «удачной» покупки бочки «левого» масла автомобилист оказывается перед необходимостью крайне затратного ремонта машины, а жулик «наваривает» себе порядка 30 000 рублей. Очередное подтверждение прописной истины — скупой платит дважды…