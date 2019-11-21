Оштрафуют ли водителя, если пассажир его машины курит на АЗС

Напомним, что в соответствии со ст. 6.24 КоАП, человеку, курящему в общественном месте или на территории АЗС, грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей. А если дело происходит вблизи детской площадки, то с него возьмут еще больше — от 2000 до 3000 «деревянных». При этом запрет дымить в автомобиле в законодательстве пока отсутствует.

Портал «АвтоВзгляд» уже писал о часто возникающем спорном вопросе, насколько правомерно считать салон автомобиля общественным местом. Ведь по причине отсутствия в законе конкретных формулировок, страж порядка и водитель толкуют ситуацию по-разному.

Конечно, вполне здравомысляще выглядит аргумент водителя, что «место общего пользования» характеризуются единственным признаком — присутствием посторонних людей. А салон автомобиля, если в нем закрыты двери и окна, является замкнутым пространством и частной территорией.