Оштрафуют ли водителя, если пассажир его машины курит на АЗС

Напомним, что в соответствии со ст. 6.24 КоАП, человеку, курящему в общественном месте или на территории АЗС, грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей. А если дело происходит вблизи детской площадки, то с него возьмут еще больше — от 2000 до 3000 «деревянных». При этом запрет дымить в автомобиле в законодательстве пока отсутствует.
Портал «АвтоВзгляд» уже писал о часто возникающем спорном вопросе, насколько правомерно считать салон автомобиля общественным местом. Ведь по причине отсутствия в законе конкретных формулировок, страж порядка и водитель толкуют ситуацию по-разному.
Конечно, вполне здравомысляще выглядит аргумент водителя, что «место общего пользования» характеризуются единственным признаком — присутствием посторонних людей. А салон автомобиля, если в нем закрыты двери и окна, является замкнутым пространством и частной территорией.
Не менее противоречивая ситуация с правовой точки зрения возникает, если человек курит в машине, припаркованной на АЗС или около детской площадки. С одной стороны, он находится в замкнутом пространстве частного владения, с другой — на территории, запрещенной для курения. Увы, закон нигде не растолковывает, что в данной ситуации первично.
При том, что вроде бы факт курения происходит там, где этого делать нельзя, салон машины все-таки не является ни АЗС, ни детской площадкой. Так что в очередной раз налицо правовая коллизия, которую крайне необходимо разрешить.
Но вернемся к поставленному вопросу: кто в такой ситуации заслуживает законного штрафа — некурящий автовладелец, дымящий пассажир или оба сразу? Если все-таки факт нарушения будет установлен, то, бесспорно, санкции грозят только тому лицу, кто его совершил. А поскольку ответственность водителя за курение в машине законом не предусмотрена, то наказать могут исключительно пассажира.