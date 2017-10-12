Сотрудникам ГИБДД разрешили курить вне стационарных постов ДПС

На сайте обязательного опубликования правовых актов pravo.gov.ru появился окончательный вариант Административного регламента ГИБДД — основного документа, регулирующего повседневную деятельность каждого сотрудника ведомства. Он утвержден приказом приказом главы МВД №664. Документ уже получил некоторую известность среди автомобилистов тем, что он разрешает сотрудникам ДПС останавливать автовладельцев вне стационарных постов. На самом деле, новый Регламент разрешает не только это, но и полностью легитимизирует остановку транспорта «для проверки документов».

Кроме того, пункт 9.12, разрешает сотрудникам ДПС проверять, помимо прочих, еще и «документы на право пользования машиной». Другими словами, сотрудники ГИБДД теперь вполне могут вновь начать требовать у водителей такую раритетную бумажку как «доверенность на право управления ТС» — в случае, если человек управляет авто, зарегистрированным, например, на имя родственника или знакомого.

Сохранилось в новом Регламенте и «раздвоение личности» с одновременным запретом/разрешением для патрульных прятать свои авто в засадах. Цитируем: «… размещение патрульного автомобиля в стационарном положении должно осуществляться так, чтобы он был отчетливо виден участникам дорожного движения». И далее: «… в случаях осуществления надзора за дорожным движением,… патрульный автомобиль может размещаться в местах с видимостью, ограниченной естественными переломами рельефа местности, поворотами дороги, а также элементами обустройства улично-дорожной сети». То есть, буквально: «прятаться в кустах нельзя, но можно».