Сотрудникам ГИБДД разрешили курить вне стационарных постов ДПС

Полицейское ведомство окончательно отредактировало нормативный документ, буквой которого обязан постоянно пользоваться любой сотрудник ГИБДД — Административный регламент.
Алексей Батушенко

На сайте обязательного опубликования правовых актов pravo.gov.ru появился окончательный вариант Административного регламента ГИБДД — основного документа, регулирующего повседневную деятельность каждого сотрудника ведомства. Он утвержден приказом приказом главы МВД №664. Документ уже получил некоторую известность среди автомобилистов тем, что он разрешает сотрудникам ДПС останавливать автовладельцев вне стационарных постов. На самом деле, новый Регламент разрешает не только это, но и полностью легитимизирует остановку транспорта «для проверки документов».

Кроме того, пункт 9.12, разрешает сотрудникам ДПС проверять, помимо прочих, еще и «документы на право пользования машиной». Другими словами, сотрудники ГИБДД теперь вполне могут вновь начать требовать у водителей такую раритетную бумажку как «доверенность на право управления ТС» — в случае, если человек управляет авто, зарегистрированным, например, на имя родственника или знакомого.

Сохранилось в новом Регламенте и «раздвоение личности» с одновременным запретом/разрешением для патрульных прятать свои авто в засадах. Цитируем: «… размещение патрульного автомобиля в стационарном положении должно осуществляться так, чтобы он был отчетливо виден участникам дорожного движения». И далее: «… в случаях осуществления надзора за дорожным движением,… патрульный автомобиль может размещаться в местах с видимостью, ограниченной естественными переломами рельефа местности, поворотами дороги, а также элементами обустройства улично-дорожной сети». То есть, буквально: «прятаться в кустах нельзя, но можно».

Теперь регламент требует, что «В разговоре с участниками дорожного движения сотрудник обязан быть вежливым, тактичным, обращаться к ним на Вы, проявлять спокойствие и выдержку, свои требования и замечания излагать в понятной форме, исключая возможность ошибочного или двоякого их понимания».

Дпсник «должен воздерживаться от высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений, а также исключить грубость, пренебрежительный тон, заносчивость, предвзятые замечания, предъявление неправомерных, незаслуженных обвинений, оскорбительные выражения или реплики и действия, провоцирующие противоправное поведение». Кроме того, теперь сотрудникам ГИБДД при общении с водителями не запрещается курить.

В беседе с корреспондентом портала «АвтоВзгляд» представитель Госавтоинспекции сообщил, что новая редакция Регламента ликвидировала накопившиеся нестыковки этого документа с постоянно меняющимся законодательством. Среди наиболее значимых новелл он назвал следующие: появление процедуры оформления ДТП водителями в отсутствии сотрудника полиции (по европротоколу), требование к инспекторам ДПС проводить все процессуальные действия под видеозапись, а также обязанность сотрудников доставить водителя обратно к его машине в случае, когда тест на алкоголь в медучреждении доказал его трезвость.

ПДД, авария, ГИБДД
12 октября 2017
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