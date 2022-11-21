Почему неумелых водителей обзывают «чайниками»

фото globallookpress.com
Неопытный или по жизни криворукий водитель на дороге, с точки зрения окружающих, вполне заслуживает обидного звания «чайник». Однако мало кто из тех, кто свободно оперирует этим эпитетом, сможет внятно пояснить: какова же взаимосвязь между человеческой неумелостью и предметом кухонной утвари? Портал «АвтоВзгляд» отвечает на этот вопрос.
Максим Строкер

Версий, объясняющих происхождение термина «чайник» существует несколько. Достоверность каждой из них подтвердить не представляется возможным, поскольку все они — предмет народного творчества эпохи СССР.

ТАКСИСТСКИЙ СЛЕНГ

Наиболее правдоподобной (хотя и несколько «притянутой за уши») представляется следующая версия. В советские времена водительские «права» делились на «профессиональные» и «любительские». Например, для работы в легковом такси нужно было иметь именно профессиональное ВУ. Но это не мешало «любителям» на своих личных легковушках заниматься частным извозом. Таксисты-профессионалы презрительно называли таких «частниками», видя в них не только конкурентов, но и неумелых аварийщиков. Со временем термин «частник» трансформировался в «чайник» и обрел нынешний смысл.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ

Другой вариант происхождения «чайника», вероятно, пришел из туристической среды советского периода. Тогда всевозможными походами увлекались многие. Неопытного туриста «профессионалы» этого дела отличали по привязанному к рюкзаку чайнику.

фото globallookpress.com

Матерые «походники» никогда не брали с собой в путешествие эту неуклюжую утварь. Ее неудобно было транспортировать из-за, во-первых, характерной формы и объема, а во-вторых по той причине, что чайник в походе — крайне маркая штука. Ведь он постоянно и обильно покрывается сажей в процессе нагревания на кострах. Поэтому неопытного туриста, топающего с болтающимся сзади рюкзака закопченным чайником, стали именовать «чайником». Постепенно этот термин начали применять и в отношении любого неумелого, либо начинающего свою деятельность в той или иной сфере человека, включая водителей.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ЖАРГОН

Существует еще и «горнолыжно-альпинистский» вариант происхождения термина. Более-менее опытные скалолазы и лыжники потешались над манерой начинающих (впервые покоривших гору/удачно съехавших со склона на лыжах) фотографироваться на память в характерной позе: одна рука уперта в бок, а вторая поднята в приветственном жесте. Человеческий силуэт при этом напоминает чайник с круглой ручкой и длинным носиком. Со временем «чайники» из сленга альпинистов/горнолыжников перекочевали в общеупотребительный оборот.

ПДД, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, туризм, автотуризм, такси
21 ноября 2022
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