Почему неумелых водителей обзывают «чайниками»

Версий, объясняющих происхождение термина «чайник» существует несколько. Достоверность каждой из них подтвердить не представляется возможным, поскольку все они — предмет народного творчества эпохи СССР.

ТАКСИСТСКИЙ СЛЕНГ

Наиболее правдоподобной (хотя и несколько «притянутой за уши») представляется следующая версия. В советские времена водительские «права» делились на «профессиональные» и «любительские». Например, для работы в легковом такси нужно было иметь именно профессиональное ВУ. Но это не мешало «любителям» на своих личных легковушках заниматься частным извозом. Таксисты-профессионалы презрительно называли таких «частниками», видя в них не только конкурентов, но и неумелых аварийщиков. Со временем термин «частник» трансформировался в «чайник» и обрел нынешний смысл.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ

Другой вариант происхождения «чайника», вероятно, пришел из туристической среды советского периода. Тогда всевозможными походами увлекались многие. Неопытного туриста «профессионалы» этого дела отличали по привязанному к рюкзаку чайнику.