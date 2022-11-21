Почему неумелых водителей обзывают «чайниками»

Версий, объясняющих происхождение термина «чайник» существует несколько. Достоверность каждой из них подтвердить не представляется возможным, поскольку все они — предмет народного творчества эпохи СССР.
ТАКСИСТСКИЙ СЛЕНГ
Наиболее правдоподобной (хотя и несколько «притянутой за уши») представляется следующая версия. В советские времена водительские «права» делились на «профессиональные» и «любительские». Например, для работы в легковом такси нужно было иметь именно профессиональное ВУ. Но это не мешало «любителям» на своих личных легковушках заниматься частным извозом. Таксисты-профессионалы презрительно называли таких «частниками», видя в них не только конкурентов, но и неумелых аварийщиков. Со временем термин «частник» трансформировался в «чайник» и обрел нынешний смысл.
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ
Другой вариант происхождения «чайника», вероятно, пришел из туристической среды советского периода. Тогда всевозможными походами увлекались многие. Неопытного туриста «профессионалы» этого дела отличали по привязанному к рюкзаку чайнику.
Матерые «походники» никогда не брали с собой в путешествие эту неуклюжую утварь. Ее неудобно было транспортировать из-за, во-первых, характерной формы и объема, а во-вторых по той причине, что чайник в походе — крайне маркая штука. Ведь он постоянно и обильно покрывается сажей в процессе нагревания на кострах. Поэтому неопытного туриста, топающего с болтающимся сзади рюкзака закопченным чайником, стали именовать «чайником». Постепенно этот термин начали применять и в отношении любого неумелого, либо начинающего свою деятельность в той или иной сфере человека, включая водителей.
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ЖАРГОН
Существует еще и «горнолыжно-альпинистский» вариант происхождения термина. Более-менее опытные скалолазы и лыжники потешались над манерой начинающих (впервые покоривших гору/удачно съехавших со склона на лыжах) фотографироваться на память в характерной позе: одна рука уперта в бок, а вторая поднята в приветственном жесте. Человеческий силуэт при этом напоминает чайник с круглой ручкой и длинным носиком. Со временем «чайники» из сленга альпинистов/горнолыжников перекочевали в общеупотребительный оборот.