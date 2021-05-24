Что хорошо для чайника, для мотоцикла — смерть

От шлаков избавились, теперь заливаем новое масло. При выборе новой смазки для мотора важно понимать, что не всякая банка с маслом, на которой изображен мотоцикл, подходит для вашего «дружка». При движении по дорогам общего пользования двигатель «шоссейников» работает на высоких оборотах, и такой режим сохранятся довольно продолжительное время, что нагревает мотор, особенно в жаркую погоду, до критических температур. При таком положении дел неподходящее для мотора масло разжижается и начинает выгорать. Особенно это актуально для моторных масел, сделанных на минеральной основе.

Кроме того, при остановке у светофора мотору приходится совсем не сладко, ведь из-за резкого ухудшения охлаждения набегающим воздухом, с ним может случиться тепловой удар. По сути, это перегрев мотора, в результате чего с маслом происходит химическая реакция окисления, изменяющая его вязкость. Из-за разжижения масла детали движка работают практически на сухую. Впрочем, если ваш выбор пал на немецкие моторные масла Liqui Moly, за «здоровье» «пламенного сердца» своего мотика вы можете быть абсолютно спокойны.

Немецкий защитник, заслуживший доверие

Масла Liqui Moly заливаются во все мотоциклы гоночных серий MOTO GP классов MOTO 2 и MOTO 3, а это говорит об абсолютной уверенности гоночных команд в качестве немецких лубрикантов. В линейке этого производителя есть масла, сделанные из 100% ПАО-синтетики, которая демонстрирует наивысшие показатели по устойчивости, стабильности и защите движков даже при максимально возможных трековых нагрузках.

Motorbike 4T Synth Street Race 10W-50 и 5W-40 — это полностью синтетические моторные масла, предназначенные для высоконагруженных мотоциклетных двигателей с «мокрым» и «сухим» сцеплением, воздушного и водяного охлаждения. Современная формула, сочетающая высокостабильную ПАО-базовую основу с «букетом» современных присадок, отменно противостоит вспениванию и перегреву. Совместимо с фрикционными материалами сцепления даже на особо мощных мотоциклетных двигателей. Вязкостные характеристики масел гарантируют оптимальную защиту двигателя от прихватов и задиров.

При этом данные продукты можно использовать как на новой технике, так и на мотоциклах с большим пробегом. Ну а найти ответ, какое именно масло выбрать — с вязкостью 10W-50 или 5W-40 — вы сможете на страницах руководства по эксплуатации вашего мотоцикла.