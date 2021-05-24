Что хорошо для чайника, для мотоцикла — смерть

Ответственные мотоциклисты знают, что сливать старое масло и заливать свежий лубрикант надо в конце сезона, потому как отправлять «коня» на зимовку с отработкой — это не просто дурной тон, но и очень вредно для мотора. Содержащиеся в старом масле продукты износа и горения могут за несколько месяцев простоя превратиться в тягучие сгустки, которые оседают на стенках движка и забивают маслоканалы. К тому же, свежее масло из-за этих несливаемых остатков, приходит в негодность раньше срока.
Выводим шлаки из «мотоорганизма»
Итак, если вы не заменили масло по осени, то в начале нового мотосезона вам необходимо промыть двигатель. И сделать это не так уж и сложно. Берем флакон Liqui Moly Motorbike Engine Flush, заливаем содержимое в прогретое старое масло и даем поработать составу десять минут на холостом ходу. Motorbike Engine Flush мягко растворяет отложения и загрязнения, не забивая при этом маслоприемник, каналы и протоки масляной системы. Существенно уменьшает не сливаемый остаток и продлевает срок службы нового масла. Благодаря пакету защитных присадок Engine Flush безопасно очищает двигатель и образует защитный слой, снижающий трение, а специальный комплекс по уходу за резиновыми деталями продлевает срок службы сальников и уплотнительных колец мотора.
От шлаков избавились, теперь заливаем новое масло. При выборе новой смазки для мотора важно понимать, что не всякая банка с маслом, на которой изображен мотоцикл, подходит для вашего «дружка». При движении по дорогам общего пользования двигатель «шоссейников» работает на высоких оборотах, и такой режим сохранятся довольно продолжительное время, что нагревает мотор, особенно в жаркую погоду, до критических температур. При таком положении дел неподходящее для мотора масло разжижается и начинает выгорать. Особенно это актуально для моторных масел, сделанных на минеральной основе.
Кроме того, при остановке у светофора мотору приходится совсем не сладко, ведь из-за резкого ухудшения охлаждения набегающим воздухом, с ним может случиться тепловой удар. По сути, это перегрев мотора, в результате чего с маслом происходит химическая реакция окисления, изменяющая его вязкость. Из-за разжижения масла детали движка работают практически на сухую. Впрочем, если ваш выбор пал на немецкие моторные масла Liqui Moly, за «здоровье» «пламенного сердца» своего мотика вы можете быть абсолютно спокойны.
Немецкий защитник, заслуживший доверие
Масла Liqui Moly заливаются во все мотоциклы гоночных серий MOTO GP классов MOTO 2 и MOTO 3, а это говорит об абсолютной уверенности гоночных команд в качестве немецких лубрикантов. В линейке этого производителя есть масла, сделанные из 100% ПАО-синтетики, которая демонстрирует наивысшие показатели по устойчивости, стабильности и защите движков даже при максимально возможных трековых нагрузках.
Motorbike 4T Synth Street Race 10W-50 и 5W-40 — это полностью синтетические моторные масла, предназначенные для высоконагруженных мотоциклетных двигателей с «мокрым» и «сухим» сцеплением, воздушного и водяного охлаждения. Современная формула, сочетающая высокостабильную ПАО-базовую основу с «букетом» современных присадок, отменно противостоит вспениванию и перегреву. Совместимо с фрикционными материалами сцепления даже на особо мощных мотоциклетных двигателей. Вязкостные характеристики масел гарантируют оптимальную защиту двигателя от прихватов и задиров.
При этом данные продукты можно использовать как на новой технике, так и на мотоциклах с большим пробегом. Ну а найти ответ, какое именно масло выбрать — с вязкостью 10W-50 или 5W-40 — вы сможете на страницах руководства по эксплуатации вашего мотоцикла.
Когда накипело!
Система охлаждения дорожных мотоциклов, несмотря на то, что грязь не забивает соты радиатора, так же требует повышенного внимания со стороны владельца. Многие ошибочно считают антифриз жидкостью с неограниченным сроком использования, а потому годами не меняют содержимое системы охлаждения. И зря! Ведь «охлаждайка» в процессе работы, особенно в режиме высоких температур, частично теряет свои свойства, а именно хуже смазывает трущиеся поверхности, не так эффективно отводит тепло, да и в конце концов просто может оставлять накипь в узких протоках радиатора (особенно это касается низкокачественных продуктов). Да-да, несмотря на то, что антифриз — это техническая жидкость с кучей различных добавок, он оставляет точно такие же отложения, что и вода в чайнике.
Если вы не из тех, кто раз в год меняет антифриз, то сделайте это хотя бы в этом году. Но для начала рекомендуем промыть систему охлаждения. Кто-то может посоветовать дедовский метод: развести в воде лимонную кислоту и эту жидкость залить в систему вместо антифриза и дать мотоциклу минут пять-десять поработать. Что ж, лимонная кислота и впрямь прекрасно удаляет накипь у кухонного чайника, однако подобный состав может стать убийцей для мотора вашего «дорожника». Дело в том, что лимонная кислота крайне агрессивный состав, который не столько растворяет накипь до состояния мелкой взвеси, сколько способствует отщеплению крупных кусочков извести от поверхности. Помпа мотоцикла попросту может не выдержать такого абразива и перестать работать. И если вы это своевременно не заметите, то перегрев движка со всеми вытекающими последствиями. Кроме того, во время такой промывки абсолютно не смазываются трущиеся узлы в системе охлаждения, что так же чревато их преждевременным выходом из строя. Да и резинки (сальники и уплотнительные кольца) также будут не в восторге от воды с лимонной кислотой.
Безопасная промывка
Быстро и безопасно избавиться от «окаменелостей» в системе охлаждения мотоцикла поможет специальное средство Liqui Moly Motorbike Kuhler Reiniger. Оно растворяет накипь и загрязнения в радиаторах, патрубках и водяной рубашке двигателя. Очиститель удаляет эти отложения и обеспечивает нормальную работу системы охлаждения. Motorbike Kuhler Reiniger не содержит агрессивных кислот и щелочей. Ну а чтобы известковый налет не появлялся внутри системы охлаждения вновь, не забываете его менять не реже одного раза в год. Ну и, само собой разумеется, заливаете только качественный антифриз.
Такой, как Liqui Moly Motorbike Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL 12 Plus. Этот, так называемый, долговременный антифриз сделан на основе этиленгликоля, комбинации присадок и пакета ингибиторов.
Данная техническая жидкость предназначена для работы в системах охлаждения высоконагруженных двигателей (в том числе и алюминиевых) современных мотоциклов и другой мототехники. Motorbike Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL 12 Plus мгновенно блокирует возникающие очаги коррозии и надежно защищает движок от перегрева.
Связанные одной цепью
Чтобы приводная цепь вашего «шоссейника» верой и правдой служила не один сезон, она так же нуждается в уходе. Нормой считается обслуживание привода примерно каждые 1000 километров. Перво-наперво, проверьте натяжение цепи. Если провисла, то может слететь. Перетянута — начнет жрать зубья на ведущей и ведомой шестернях и будет растягиваться. Впрочем, если на мотоцикле стоит качественная цепочка, то как правило регулировки в начале сезона ей хватает. Главное же обслуживание приводной цепи заключается в ее очистке и смазке. Хоть и бытует мнение, что цепь «дорожников» можно только смазывать, а отмывать от загрязнений лишь в конце сезона, но мы бы рекомендовали регулярно и очищать и смазывать.
Тем более, что каких-то титанических усилий это не требует, когда под рукой есть средства от Liqui Moly.
Очиститель приводной цепи мотоцикла Motorbike Ketten-Reiniger — это специальное средство, созданное на основе легких нефтяных растворителей, без труда удаляет остатки старой смазки, жиры, грязь, пыль, песок. За счет сильной струи аэрозоль сбивает оставшиеся отложения и великолепно проникает в тонкие зазоры, вытесняя влагу и всякую гадость. При этом, что немаловажно, очиститель не повреждает резиновые уплотнения звеньев цепи.
После того, как мы почистили цепь, на нее необходимо нанести другой состав, спрей для приводной цепи мотоцикла Motorbike Kettenspray Grand Prix Grun.
Эта сверхлипкая синтетическая высокотемпературная смазка с микрокерамикой окрашена в зеленый цвет, что позволяет контролировать её нанесение на поверхность цепочки. Liqui Moly Motorbike Kettenspray Grand Prix Grun прекрасно держится на поверхности, отлично противостоит центробежным силам, устраняет шум, рывки и неравномерность хода. Ухаживает за сальниками цепи типов O, X,Z-ring. Применение этого немецкого средства обеспечивает надежную и долговременную эксплуатацию цепи на дорожных мотоциклах.
Уход не только за «конем», но и за «всадником»
Встречают, как известно, по одежке… И любой мотоциклист знает, что в байкерской тусовке так называемый «лук» (от английского look — образ, внешний вид) — важная составляющая субкультуры. А потому средства для марафета любимого «коня» присутствуют в гараже практически каждого «всадника». Тут тебе и всякие ченители резины, и натирки для хрома, и шампуни, и удалители пятен, и средства по уходу за кожей…
Впрочем, все это бессчетное количество баночек и флакончиков запросто может заменить одно единственное средство — очиститель мотоциклов Motorbike Cleaner. Эта универсальная жидкость фактически объединяет в себе все то, что необходимо для поддержания внешнего лоска «железного коня». Раствор не ионных ПАВов в воде не содержит фосфатов и различных растворителей, кислот и щелочей, а значит он безопасен не только для всех деталей вашего мотоцикла, но и для кожи ваших рук.
При этом Liqui Moly Motorbike Cleaner быстро и без следов удаляет масляные, жировые, грунтовые загрязнения быстро. Оставляет глянцевую защитную пленку на очищенных деталях. Отлично подходит для незащищенных алюминиевых и магниевых деталей и в целом поддерживает великолепный внешний вид в течение всего срока эксплуатации техники.
Ну а позаботиться об ослепительном внешнем виде «ездока» поможет другое средство Liqui Moly — Motorbike Leder-Kombi-Pflege. Лосьон сделан на водной основе с добавлением натурального пчелиного воска, хорошо удаляет загрязнения, проникая в поры кожи, предотвращает высыхание, растрескивание и огрубение экипировки. Придает коже элегантный внешний вид и естественный глянец, при этом не ухудшает естественную вентиляцию кожи. А специальные добавки в этом лосьоне предотвращают образование плесени и устраняют неприятные запахи при хранении.
Подготовка мотоцикла к сезону — очень важное мероприятия, от которого во много зависит, насколько беспроблемной будет эксплуатация техники. Применение современных и, главное, качественных технических жидкостей помогает поддерживать техническое состояние вашего байка на самом высоком уровне. Помните, что профилактика и своевременный уход — это всегда выгоднее, чем поломка в самое неподходящее время и последующий ремонт.