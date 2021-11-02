«Чайникам» на заметку: какие регистраторы и антирадары предпочитают профессиональные водители

Тут лучше всего брать пример с профессиональных шоферов, накручивающих за «баранкой» тысячи километров и с помощью подобных гаджетов избегающих кучи проблем.
По их мнению, стоит обратить внимание на универсальное комбоустройство Camshel Discovery, которое разрабатывалось с учетом потребностей водителей коммерческого транспорта, включая грузовики. То есть априори обладает приличным запасом прочности, ведь режим их работы — не сахарный. Имея стильный, но крепкий корпус из матового пластика с софт-тач-покрытием, «Дискавери» защищен от падений, благодаря особому магнитному креплению, прибор снимается только вращательным движением руки.
Из других приятных фишек: возможность управления девайсом жестами, не отвлекаясь от дороги. Проводим рукой снизу вверх, и устройство по желанию пользователя делает фото либо блокирует от перезаписи текущий видеофайл: удобно и безопасно.
Что касается качества «картинки», то съемка ведется в разрешении SuperHD (спасибо процессору MStar 8339), так что номера впереди и позади идущих машин (камера заднего вида предлагается опционально) читаются метров за 50 даже ночью, а угол обзора — 170°: любая многополосная дорога легко им «берется» вместе с обочинами. Кстати, регистратор поддерживает карты microSD от 8 до 256 Гб, чем может похвастаться не каждый его конкурент. Разумеется, в меню легко настраивается штамп даты, времени, координат и скорости на видео, а также ГРЗ автомобиля.
Прибор определяет все известные полицейские камеры, база данных которых обновляются регулярно; предупреждает о стоп-линиях, о специальной разметке, о необходимости сбросить скорость либо перестроиться в нужный ряд.
Актуальна функция двойного оповещения: при подъезде к камере, которая фиксирует и скоростной режим, и «заступ» за стоп-линию, «Дискавери» сообщит об этом. Для дальнобойщиков в меню предусмотрено оповещение о пунктах детекции «Платон» и грузовом контроле, что еще раз подчеркивает профессиональность устройства, а таких на рынке немного.