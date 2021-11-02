«Чайникам» на заметку: какие регистраторы и антирадары предпочитают профессиональные водители

Тут лучше всего брать пример с профессиональных шоферов, накручивающих за «баранкой» тысячи километров и с помощью подобных гаджетов избегающих кучи проблем.

По их мнению, стоит обратить внимание на универсальное комбоустройство Camshel Discovery, которое разрабатывалось с учетом потребностей водителей коммерческого транспорта, включая грузовики. То есть априори обладает приличным запасом прочности, ведь режим их работы — не сахарный. Имея стильный, но крепкий корпус из матового пластика с софт-тач-покрытием, «Дискавери» защищен от падений, благодаря особому магнитному креплению, прибор снимается только вращательным движением руки.