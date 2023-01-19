Мошенники придумали новый изящный способ обмана автовладельцев при ремонте машин

Новейший способ «развода» автовладельцев касается тех из них, кто отдает свою машину в ремонт на СТО. Водитель обычно оставляет сотрудникам свой номер телефона для связи, а мошенники каким-то загадочным образом его узнают. Далее, как утверждают в Союзе автосервисов России, они сообщают потенциальной жертве о необходимости внести доплату за какие-то работы или детали, необходимость замены которых «всплыла» уже в ходе ремонта. Некоторые автовладельцы «ведутся» и перечисляют требуемые средства по реквизитам, предлагаемым злоумышленниками.

Заметим, что для успешного функционирования подобной схемы «развода» якобы неизвестные преступники должны обладать непосредственным и постоянным доступом к внутренней информации автосервиса. Ведь для обмана жертвы им необходимо знать, что ее автомобиль действительно находится в ремонте, а также быть в курсе работ, которые с машиной производят. А это говорит о том, что такого рода мошенничество может осуществить только либо сотрудник автосервиса, либо человек, имеющий связи на СТО.