В России перестали ремонтировать машины по ОСАГО

РСА сообщил, что в последние несколько месяцев доля возмещения ущерба по ОСАГО с помощью ремонта снизилась до 0%. Существующее законодательство дает автовладельцу право требовать вместо выплаты денег именно восстановления автомобиля. По данным АСН, до 2022 года ремонтировать автомобиль в рамках ОСАГО предпочитали 11—15% пострадавших в авариях.

Сами страховщики объясняют «обнуление» доли ремонтов дефицитом запчастей, якобы сложившимся сейчас на российском рынке. И предлагают решать проблему путем использования для восстановления авто компонентов с авторазборок. На самом же деле существует куда более правдоподобная версия возникновения текущей ситуации.