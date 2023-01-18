В России перестали ремонтировать машины по ОСАГО

РСА сообщил, что в последние несколько месяцев доля возмещения ущерба по ОСАГО с помощью ремонта снизилась до 0%. Существующее законодательство дает автовладельцу право требовать вместо выплаты денег именно восстановления автомобиля. По данным АСН, до 2022 года ремонтировать автомобиль в рамках ОСАГО предпочитали 11—15% пострадавших в авариях.
Сами страховщики объясняют «обнуление» доли ремонтов дефицитом запчастей, якобы сложившимся сейчас на российском рынке. И предлагают решать проблему путем использования для восстановления авто компонентов с авторазборок. На самом же деле существует куда более правдоподобная версия возникновения текущей ситуации.
По закону, в случае ремонта по ОСАГО, страховая компания обязана расстаться с полной суммой, необходимой для приобретения запчастей и расходных материалов. А когда компенсация выплачивается пострадавшему деньгами, у страховщиков появляется законная возможность не доплатить автовладельцу половину цены комплектующих, ссылаясь на «износ» его автомобиля. В подобных условиях страховые просто не заключают договоры с автосервисами на ремонт машин пострадавших в рамках ОСАГО, как того требует законодательство.
И когда автовладелец пытается выбрать компенсацию в виде ремонта, ему сообщают, что у страховой компании нет такой возможности: мол, бери деньгами и не выпендривайся, гражданин пострадавший. Именно по этой причине, несмотря на взлетевшие цены на запчасти, страховые компании за 2022 умудрились потратить на компенсацию ущерба пострадавшим по ОСАГО практически ту же сумму, что и в 2021 году, когда ремонт автомобилей обходился в гораздо меньшие деньги.