7 самых высокооплачиваемых в России работ, связанных с автомобилями

По итогам минувшего года количество предложений в автомобильной отрасли выросло на 15%, а соискательская активность — на 12%. Как сообщают аналитики платформы «Авито Работа», медианная заработная плата в автобизнесе составляет 65 000 рублей. Словом, на 30% больше, чем год назад.
Чаще всего работодатели ищут в штат специалистов автосервиса, включая электриков и работников шиномонтажных мастерских. Кстати, последних «покупают» за 50 000 рублей в месяц — на их долю приходится 4% объявлений в автосекторе.
Общий объем вакансий в автомобильной сфере по итогам 2022 года превысил порог в 300 000, что на 15% больше, чем годом ранее.
Не менее востребованными являются приемщики автомобилей в техцентрах, операторы связи для занятости на «горячей линии», а также менеджеры по продажам транспортных средств и сопутствующих услуг.
Весьма активно и ожидаемо ищут работодатели водителей. В частности, дальнобойщиков и таксистов. Кстати, спрос на шоферов в области пассажирских перевозок вырос на 42%, а медианная зарплата в сегменте составляет 100 000 рублей. Что касается «дальнобоев», то профессия стала актуальнее на целых 77% с окладом в 110 000 рублей. К слову, получка для них по сравнению с показателями 2021 года «потяжелела» на 30%. А еще на 12% увеличился спрос на водителей с зарплатой в 60 000 рублей.
Кроме того, популярными вакансиями являются автомойщики с ежемесячной оплатой немногим меньше 40 000 рублей. А вот специалисты по техническому обслуживанию автомобилей, включая слесарей, зарабатывают не менее 60 000 «деревянных». Причем на их долю приходится 10% от общего объема вакансий в автосегменте.
Чаще всего новых сотрудников ищут в столичном регионе — без малого 30 000 предложений, в Санкт-Петербурге — более 20 000 объявлений, Краснодаре (свыше 7000 ваканский) и Казани (около 6000). По уровню ежемесячных заработных плат ожидаемо лидирует Москва — 90 000 рублей. Чуть меньше — 82 000 отечественных дензнаков — платят работникам в Питере, 75 000 рублей — в Сочи.
Впрочем, бывают и исключения. Например, самая высокая оплата труда в сфере автобизнеса сегодня зафиксирована на уровне 250 000 рублей. Такие деньги предлагают водителю-экспедитору на грузовом автомобиле в Тюмени, шоферу «большегруза» в Подмосковье и специалисту по выкупу транспортных средств — в Москве.