7 самых высокооплачиваемых в России работ, связанных с автомобилями

По итогам минувшего года количество предложений в автомобильной отрасли выросло на 15%, а соискательская активность — на 12%. Как сообщают аналитики платформы «Авито Работа», медианная заработная плата в автобизнесе составляет 65 000 рублей. Словом, на 30% больше, чем год назад.

Чаще всего работодатели ищут в штат специалистов автосервиса, включая электриков и работников шиномонтажных мастерских. Кстати, последних «покупают» за 50 000 рублей в месяц — на их долю приходится 4% объявлений в автосекторе.

Общий объем вакансий в автомобильной сфере по итогам 2022 года превысил порог в 300 000, что на 15% больше, чем годом ранее.

Не менее востребованными являются приемщики автомобилей в техцентрах, операторы связи для занятости на «горячей линии», а также менеджеры по продажам транспортных средств и сопутствующих услуг.