Почему автосервисы начали массово отказывать автовладельцам в ремонте

Мир сильно изменился за прошедший год — взять хотя бы автомобильную составляющую: отныне мы ездим на «китайцах», ремонтируемся не у дилеров, а в независимых сервисах, покупаем вместо оригинальных запчастей куда более доступные аналоги. Другими стали и принципы обслуживания и содержания машин, о чем говорили на конференции Союза Автосервисов.

Спикеры сменялись один за другим, но основной посыл сохранялся: ключевая проблема отрасли сегодня — поддельные запчасти. Детали для ремонта, расходники и технические жидкости для ТО — все отвратительного качества. Притом никаких проверок нет, а потому такие товары тоннами поставляются на прилавки, откуда их забирают автовладельцы. Не по глупости или доверчивости, а от безысходности.

С этим «богатством» водители приезжают в сервис и требуют от механиков, чтобы те устанавливали их запчасти. Мол, вы продаете втрое дороже, так что используйте мои. А дальше происходит то, что происходит: ремень, купленный по акции, рвется, загибаются клапана. А рассвирепевший владелец обездвиженной машины прилетает к мастеру с требованием немедленно все исправить. За счет СТО, естественно. Ибо как может порваться новый, только замененный ремень?