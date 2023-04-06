Почему автосервисы начали массово отказывать автовладельцам в ремонте

Мир сильно изменился за прошедший год — взять хотя бы автомобильную составляющую: отныне мы ездим на «китайцах», ремонтируемся не у дилеров, а в независимых сервисах, покупаем вместо оригинальных запчастей куда более доступные аналоги. Другими стали и принципы обслуживания и содержания машин, о чем говорили на конференции Союза Автосервисов.
Спикеры сменялись один за другим, но основной посыл сохранялся: ключевая проблема отрасли сегодня — поддельные запчасти. Детали для ремонта, расходники и технические жидкости для ТО — все отвратительного качества. Притом никаких проверок нет, а потому такие товары тоннами поставляются на прилавки, откуда их забирают автовладельцы. Не по глупости или доверчивости, а от безысходности.
С этим «богатством» водители приезжают в сервис и требуют от механиков, чтобы те устанавливали их запчасти. Мол, вы продаете втрое дороже, так что используйте мои. А дальше происходит то, что происходит: ремень, купленный по акции, рвется, загибаются клапана. А рассвирепевший владелец обездвиженной машины прилетает к мастеру с требованием немедленно все исправить. За счет СТО, естественно. Ибо как может порваться новый, только замененный ремень?
Ни напоминание об отсутствии гарантии на «свои» запчасти, ни демонстрация видео с камер, где владелец требует установить его детали, решить проблему не помогают. Ведь, давайте откровенно, мало кто умеет признавать свою вину. А тут шестизначный счет маячит на горизонте. И соврешь, и против совести пойдешь — лишь бы отвести такую угрозу от семейного бюджета. Угрозу, созданную на ровном месте путем экономии нескольких сотен рублей.
Так рождается «потребительский экстремизм», против которого есть только один инструмент: изначальный отказ в оказании услуги. Для этого на доске, близ книги отзывов и предложений, вешается объявление: со «своим» не берем. Воистину, если ресторанам так можно, то почему автосервису нельзя? Принципиальной разницы в ведении бизнеса нет.
Но тут, правда, надо быть готовым к негативу в интернете, куда бегут обиженные «отказники». Они не упустят возможности лишний раз пожаловаться — мол, записался и приехал, честь по чести, но на месте меня развернули. Нежданно-негаданно. А всего-то приехал со своими запчастями, не дав на себе «навариться».
Безусловно, доля истины есть и в их словах: автосервисы на расходниках, маслах и прочих колодках действительно зарабатывают. И немало. Только вот «расплатой» за этот доход является, в том числе, обеспечение той самой гарантии, которую СТО дают на свои работы. И об этом стоит помнить.