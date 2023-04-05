Как быть, если бензоколонка занята автомобилем, а водителя в нем нет

С подобными ситуациями, больше похожими на автохамство, водителям приходится мириться регулярно. При этом гражданин, заставляющий других ждать, пока он освободит место на бензоколонке, формально закон не нарушает.

Другое дело, если своим авто владелец перегородил проезд между заправочными терминалами, заблокировав движение другим автомобилистам. Тогда его можно привлечь по ст. 12.19 КоАП, согласно которой последнему пришлось бы заплатить в бюджет страны штраф в размере 2000 рублей. Но для случаев, когда драйвер ждет купленный у оператора АЗС хот-дог, пока его авто продолжает собирать очередь у колонки, ответственности никакой не предусмотрено.

Увы и ах, но узаконенного регламента, регулирующего конкретный порог времени, потраченного на процесс заправки машины топливом, на сегодняшний день попросту нет. Хотя и внутренняя политика ряда «автозаправок» предусматривает лимит подобной процедуры, который не должен превышать 3—5 минут. И это при условии отсутствия очереди как на кассу, так и к самому пистолету.