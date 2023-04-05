Как быть, если бензоколонка занята автомобилем, а водителя в нем нет

С подобными ситуациями, больше похожими на автохамство, водителям приходится мириться регулярно. При этом гражданин, заставляющий других ждать, пока он освободит место на бензоколонке, формально закон не нарушает.
Другое дело, если своим авто владелец перегородил проезд между заправочными терминалами, заблокировав движение другим автомобилистам. Тогда его можно привлечь по ст. 12.19 КоАП, согласно которой последнему пришлось бы заплатить в бюджет страны штраф в размере 2000 рублей. Но для случаев, когда драйвер ждет купленный у оператора АЗС хот-дог, пока его авто продолжает собирать очередь у колонки, ответственности никакой не предусмотрено.
Увы и ах, но узаконенного регламента, регулирующего конкретный порог времени, потраченного на процесс заправки машины топливом, на сегодняшний день попросту нет. Хотя и внутренняя политика ряда «автозаправок» предусматривает лимит подобной процедуры, который не должен превышать 3—5 минут. И это при условии отсутствия очереди как на кассу, так и к самому пистолету.
Инструкции пользования оборудованием на АЗС, как правило, висят в общедоступных местах, однако практически никто на них внимания не обращает. Равно, как и на рекомендации персонала перед посещением кафе и магазина ставить автомобили в специально отведенной парковочной зоне. Как же быть ожидающим своей очереди автовладельцам?
На самом деле, в инструкции по обслуживанию клиентов предельно ясно сказано, что оператор и работники АЗС обязаны бесперебойно обеспечивать клиентов топливом. Иными словами, не создавать заторы и негативные настроения. Если подобное происходит, то без какого-либо стеснения обращайтесь к сотрудникам заправки, которые должны тут же принять соответствующие меры.
В их задачи и компетенцию входит не только оповещение клиентов по громкой связи о необходимости освободить колонку от простаивающего авто, но и непосредственно поиск потерявшегося в недрах АЗС автовладельца. Никаким иным способом воздействовать на быловатого автовладельца, которому глубоко на всех плевать, к сожалению, нельзя.