Жизнь не учит: УАЗ заплатил за неисправный «Патриот»

Фото производителя
Владелец внедорожника UAZ Patriot из Санкт-Петербурга отсудил у автопроизводителя 2 600 000 рублей. Причиной стали дефекты, которых было настолько много, что машина простояла у дилера около года. Это далеко не первый подобный случай, однако ульяновцы не спешат улучшать качество выпускаемых изделий.
Виктор Васильев

Судя по информации Telegram-канала «Объединенная служба судов Санкт-Петербурга», в заявлении автовладелец указал, что приобрел внедорожник в 2020 году у официального дилера за 850 000 рублей. На него действовала трехлетняя гарантия. Тем не менее, практически сразу после покупки начались поломки.

Например, двигатель запускался с трудом, а еще у него был повышенный масложор. Кроме этого временами пропадала тяга. Некорректно работал усилитель руля и замки дверей. Здесь заметим, что последние действительно живут своей жизнью, причем, не только на «Патриоте», но и на «Хантере». Помимо перечисленного выше, список недочетов содержал еще 17 пунктов.

В 2021 году покупатель отправил автомобиль к дилеру на эвакуаторе, но в течение года рамник в порядок так и не привели. В итоге гражданин подал на производителя в суд, и иск был удовлетворен.

Напомним, что это не первый подобный случай. Ранее, еще один житель Питера получил компенсацию от УАЗа за странные символы на панели приборов того же «Патриота».

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7 апреля 2023
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