Госдума запретила водить машину уклонистам от службы в армии

Текст одобренного в окончательном третьем чтении документа гласит: «неявка без уважительной причины гражданином, состоящим на воинском учете, по врученной повестке по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, влечет применение в отношении такого гражданина временных мер, направленных на обеспечение его явки, в виде… ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами».

На практике, судя по всему, это будет означать приостановку действия «прав» человека, уклоняющегося от призыва. Сотрудник ГИБДД, остановивший водителя для проверки документов, может узнать об этом только «пробив» его по полицейским базам данных. Заметим, что параллельно лишению «прав» уклонисту перекроют возможность выезжать за рубеж, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП, брать кредиты в банке и прочие возможности.

Согласно букве принятых законов, гражданин может и не подозревать, что его кто-то куда-то когда-то призывал. Согласно одобренному депутатами порядку, повестка будет считаться врученной человеку уже только потому, что ее разместят в его личном кабинете на портале госуслуг. Причем будет не важно — заходил ли он в него после этого или нет. Уклонистом будет считаться даже тот, кто зарегистрирован на портале, но не пользуется им вообще и, соответственно, не может знать о существовании повестки в его адрес.