Как категорически нельзя очищать кузов от тополиных почек и липового нектара

Весной довольно часто можно видеть картину — едет машина, кузов которой покрыт золотистыми чешуйками, некогда служившими защитой для молодой листвы. Смолистые скорлупки накрепко приклеились к металлу, и их просто так не смыть. Некоторые автомобилисты машут на это рукой, как и все в своей жизни, оставляя на потом. И делают это очень зря. Другие спешат избавиться от почек, и используют для этого различные методы, порой крайне недружелюбные к лакокрасочному покрытию их транспортного средства. Так чем же не стоит смывать почки?

Давайте начнем с того, что самостоятельная чистка автомобиля в принципе — это всегда риск испортить его лакокрасочное покрытие. Задумались, взяли грязную тряпку или губку, использовали некачественную химию… и, что называется, получите и распишитесь — на месте, где лежала прилипшая золотистая тополиная скорлупка или зияло другое загрязнение, появилось мутное пятно или даже царапина, требующая не то, что полировки, а вовсе квалифицированного ремонта.

Перво-наперво в ход идут Уайтспирит, солярка. Запомните, это очень грубая сила. А если она подкреплена использованием губок, тряпок, глины, ворса, шерсти и т. д., то выходит не только долго, но и небезопасно для лака.

Мания автовладельцев повсеместно использовать «спиртик», также не очень понятна. Помимо вышеупомянутой проблемы, использование спиртосодержащей продукции может вызывать нежелательные химические реакции с лакокрасочным покрытием автомобиля, давая возможность смоле от почек проникать еще глубже. В общем, тоже не вариант. К тому же, весьма трудозатратный. Да и спирт нынче не дешевый. Так что же делать?