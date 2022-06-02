Как категорически нельзя очищать кузов от тополиных почек и липового нектара

Весной довольно часто можно видеть картину — едет машина, кузов которой покрыт золотистыми чешуйками, некогда служившими защитой для молодой листвы. Смолистые скорлупки накрепко приклеились к металлу, и их просто так не смыть. Некоторые автомобилисты машут на это рукой, как и все в своей жизни, оставляя на потом. И делают это очень зря. Другие спешат избавиться от почек, и используют для этого различные методы, порой крайне недружелюбные к лакокрасочному покрытию их транспортного средства. Так чем же не стоит смывать почки?
Давайте начнем с того, что самостоятельная чистка автомобиля в принципе — это всегда риск испортить его лакокрасочное покрытие. Задумались, взяли грязную тряпку или губку, использовали некачественную химию… и, что называется, получите и распишитесь — на месте, где лежала прилипшая золотистая тополиная скорлупка или зияло другое загрязнение, появилось мутное пятно или даже царапина, требующая не то, что полировки, а вовсе квалифицированного ремонта.
Перво-наперво в ход идут Уайтспирит, солярка. Запомните, это очень грубая сила. А если она подкреплена использованием губок, тряпок, глины, ворса, шерсти и т. д., то выходит не только долго, но и небезопасно для лака.
Мания автовладельцев повсеместно использовать «спиртик», также не очень понятна. Помимо вышеупомянутой проблемы, использование спиртосодержащей продукции может вызывать нежелательные химические реакции с лакокрасочным покрытием автомобиля, давая возможность смоле от почек проникать еще глубже. В общем, тоже не вариант. К тому же, весьма трудозатратный. Да и спирт нынче не дешевый. Так что же делать?
Давайте будем честны перед собой, совестью и автомобилем, который стоит далеко не малых денег, чтобы на нем еще и экономить. Вы же балуете себя душем, ванной, баней? Почему же тогда у некоторых водителей не возникает такого же чувства заботы к автомобилю? Для начала возьмите за правило не ставить машину под деревьями, которые сбрасывают липкие почки, смолятся или же истекают нектаром для привлечения насекомых, как липа. Лучше прогуляться немного из соседнего двора или с парковочного пространства, чем потом чесать затылок и думать, как бороться с украсившими за ночь кузов автомобиля древесными почками.
Второе правило, гарантирующее качественное избавление от смолы, почек и нектара — качественная мойка. Если у вас нет вариантов поставить машину не в тополиной роще, то тогда обязательно смывайте почки и смолу на специализированной мойке. Поверьте, люди, которые там работают, прекрасно осведомлены о том, как и какими средствами бороться с подобными загрязнениями. Да, недешево всякий раз мыть машину после простоя. Но, во-первых, период распускания почек довольно короткий. А во-вторых, это куда проще, чем оттирать каждое пятнышко, да еще в антисанитарных условиях, когда на кузове пыль и пыльца, а в багажнике ничего лучше кроме ацетона и губки не нашлось.
В общем, если перефразировать народную мудрость про кататься и саночки возить, то в нашем случае она бы выглядела так: любишь ездить на красивом автомобиле, люби и ухаживать за ним. В противном случае он довольно скоро перестанет выглядеть опрятно.
ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM