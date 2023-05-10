Какие авто на проезжей части лучше объезжать стороной и почему

Начнем, пожалуй, с малого. С автомобилей, украшенных знаком «Ученик». Частенько при перестроении «абитуриенты» не смотрят в зеркала заднего вида, «тупят» на светофоре и нередко оттормаживаются в пол. Не менее тревожными являются машины с наклейками в виде восклицательного знака. Впрочем, куда страшнее авто с неработающими стоп-сигналами. Что самое обидное — узнаешь об этом уже после ДТП.

Отдельного внимания заслуживают любители всегда и везде включать заднюю «противотуманку», которая ослепляет следующих позади водителей. К слову, за использование светотехники не по погоде в ряде стран даже предусмотрен штраф. У нас же врубают все и вся с единственной целью — подчеркнуть свою значимость.

Фанаты социальных сетей, перманентно «ковыряющие» смартфон во время движения, довольно часто становятся виновниками аварий. Несмотря на штраф в 1500 рублей, гаджет в руках у шоферов в нашей стране бывает чаще, чем селектор коробки передач.