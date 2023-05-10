Какие авто на проезжей части лучше объезжать стороной и почему

Начнем, пожалуй, с малого. С автомобилей, украшенных знаком «Ученик». Частенько при перестроении «абитуриенты» не смотрят в зеркала заднего вида, «тупят» на светофоре и нередко оттормаживаются в пол. Не менее тревожными являются машины с наклейками в виде восклицательного знака. Впрочем, куда страшнее авто с неработающими стоп-сигналами. Что самое обидное — узнаешь об этом уже после ДТП.
Отдельного внимания заслуживают любители всегда и везде включать заднюю «противотуманку», которая ослепляет следующих позади водителей. К слову, за использование светотехники не по погоде в ряде стран даже предусмотрен штраф. У нас же врубают все и вся с единственной целью — подчеркнуть свою значимость.
Фанаты социальных сетей, перманентно «ковыряющие» смартфон во время движения, довольно часто становятся виновниками аварий. Несмотря на штраф в 1500 рублей, гаджет в руках у шоферов в нашей стране бывает чаще, чем селектор коробки передач.
Негласного правила «трех Д», что в переводе с народного означает «Дай дураку дорогу», лучше придерживаться при встрече с очередным доморощенным «шумахером». Любители поиграть в шашки на проезжей части регулярно создают аварийные ситуации, поэтому их проще пропустить, чем пострадать. Подальше следует держаться и от «персонажей», не знающих о существовании повторителей сигналов поворота. Их бессистемное рысканье — та еще лотерея. Причем не только для самих лихачей, но и для соседей по потоку.
Что касается отдельно взятых моделей, то пользователи известных интернет-форумов и пабликов в соцсетях постоянно ругают владельцев старых Mercedеs-Benz, поклонников Mazda6 и Skoda Octavia, водителей Toyota Camry и Land Cruiser, а также пилотов отечественных «Газелей» и LADA. По мнению юзеров, именно на этих автомобилях чаще всего ездят автохамы. Элементарной этике на проезжей части они предпочитают нарушения ПДД.
Другое дело — таксисты и водители каршеринга. Эти персонажи регулярно устраивают аварии из-за отсутствия опыта, незнания маршрута и Правил. Близко их к себе лучше не подпускать.