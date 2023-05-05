Можно ли уехать с места аварии, сославшись на угрозы со стороны второго участника

Покидать место дорожно-транспортного происшествия можно лишь в исключительных случаях. Например, в связи с необходимостью отвезти пострадавших в аварии людей в больницу. Правда, и это порой впоследствии требуется доказывать. Что уж там говорить про возможную угрозу жизни и здоровью, исходящую со стороны второго участника ДТП.
Как же вести себя в ситуации, когда агрессивный гражданин бросается на оппонента с тем, что попало под руку? Юристы рекомендуют закрыться в автомобиле и попытаться зафиксировать нападки буйного человека на видеокамеру смартфона, а еще лучше привлечь к происходящему свидетелей, которыми могут стать как пассажиры, так и прохожие. Вместе с тем следует звонить по номеру 112, сообщив оператору о ситуации, все больше напоминающуей нападение.
Но бывают случаи, когда неадекватные «персонажи» совсем не желают успокаиваться — бьют стекла машины, колотят бейсбольной битой по кузову или того хуже — начинают стрелять. В такой ситуации эксперты допускают возможность откатиться с места происшествия, но лишь формально. Иными словами, спрятаться от дебошира где-нибудь за соседним поворотом, продолжив ждать приезда сотрудников полиции.
После того, как правоохранители появятся, необходимо вернуться к месту ДПТ, объяснить им ситуацию, подкрепив ее соответствующими доказательствами, которыми, как уже было сказано, могут стать видеосъемка и показания свидетелей. Опять же, фиксируется и каждое обращение в службу 112.
Однако и после этого жертве нападения — вне зависимости от ее виновности или невиновности в ДТП — все равно придется давать служивым показания, почему же место аварии пришлось покидать не бегством, а именно на автомобиле. Поэтому даже в самой опасной, как вам кажется, ситуации лучше закрыть свою машину и отдалиться от агрессивно настроенного гражданина на безопасное расстояние.
Другое дело, если вы уже пострадали от его действий — весьма убедительным фактом станут не только предъявленные вами повреждения авто, не связанные с аварией, но и — не дай Бог — следы побоев. А за последние нападавшего могут привлечь уже не к административной, а к уголовной ответственности. В зависимости от того, как будут квалифицированы его действия, злоумышленник может отправиться в места лишения свободы на срок от двух до восьми лет.