Можно ли уехать с места аварии, сославшись на угрозы со стороны второго участника

Покидать место дорожно-транспортного происшествия можно лишь в исключительных случаях. Например, в связи с необходимостью отвезти пострадавших в аварии людей в больницу. Правда, и это порой впоследствии требуется доказывать. Что уж там говорить про возможную угрозу жизни и здоровью, исходящую со стороны второго участника ДТП.

Как же вести себя в ситуации, когда агрессивный гражданин бросается на оппонента с тем, что попало под руку? Юристы рекомендуют закрыться в автомобиле и попытаться зафиксировать нападки буйного человека на видеокамеру смартфона, а еще лучше привлечь к происходящему свидетелей, которыми могут стать как пассажиры, так и прохожие. Вместе с тем следует звонить по номеру 112, сообщив оператору о ситуации, все больше напоминающуей нападение.